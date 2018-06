Wind Music Awards 2018 | scaletta ed ospiti del 12 giugno

Dark Polo Gang censurata ai Wind Music Awards 2018? / Fedez lancia l'indiscrezione : ecco cos'è accaduto : Dark Polo Gang censurata ai Wind Music Awards? l'indiscrezione parte da una storia pubblicata da Fedez su Instagram: ecco cosa sta accadendo per la band(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Dark Polo Gang censurata ai Wind Music Awards? Le ultime indiscrezioni : Dark Polo Gang censurata ai Wind Music Awards? Questa la possibilità che sembra prendere piede nelle ultime ore, dal momento che il gruppo aveva portato una sua esibizione durante la prima delle due puntate previste per le premiazioni guidate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Stando alle ultime indiscrezioni, la Rai avrebbe censurato l'esibizione del gruppo trap per le troppe parolacce presenti in British. La performance andrà comunque in ...

Replica dei Wind Music Awards del 5 giugno : scaletta e video delle esibizioni da Laura Pausini a Gué Pequeno : La Replica dei Wind Music Awards del 5 giugno non è al momento prevista in TV. Tuttavia è disponibile sul sito della Rai il video integrale della prima serata, che raccoglie tutte le esibizioni degli artisti italiani ed internazionali presenti all'Arena di Verona. La nuova edizione dei Wind Music Awards si è tenuta a Verona nelle serate del 4 e del 5 giugno 2018. In TV è stata trasmessa su Rai1 la prima delle due serate, ieri, martedì 5 ...

Vanessa Incontrada - complimenti social ai Wind Music Awards : Un'ondata di complimenti su Twitter ha travolto Vanessa Incontrada durante la trasmissione dei Wind Music Awards di ieri sera. Sembra un ricordo lontano la scorsa edizione della kermesse, quando l'...

Ascolti tv - il trionfo dei Wind Music Award su Rai 1 : Vittoria per i Wind Music Awards 2018 dall’Arena di Verona, in compagnia di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con 4.131.000 (share 19.2%) su Rai1. Ascolti tv, Prime time Su Canale 5 il film Pelè ha avuto 2.773.000 (share 12.6%) e su Rai3 buon risultato per il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca che ha registrato 1.332.000 (share 6.3%). Sempre in prima serata, ottimo ...

Ieri su RaiUno la prima serata degli Wind Music Awards 2018 : Baglioni - Ghali e Sfera Ebbasta i più premiati : Come annunciato nel seguente articolo Ieri sera dalle 20:30 RaiUno ha trasmesso in differita la prima delle due serate degli Wind Music Awards, registrata all’Arena di Verona lunedì sera. Tanta Musica di tutti i generi e per tutte le età, un’Arena di Verona strapiena e tanti premi e riconoscimenti di ogni tipo. Ma spieghiamo nel dettaglio come è andata la serata. Si inizia, come ogni anno, con la fase “Anteprima” che ...

Vanessa Incontrada - look clamoroso ai Wind Music award : terremoto su Rai1 - si presenta così : Vanessa Incontrada ha scatenato i fan sui social sin dalla sua prima apparizione sul palco dei Wind music award , andato in onda ieri su Rai1. Accanto a Carlo Conti , l'attrice ha dominato il palco e ...

Ascolti tv - i ‘Wind Music Awards' su Rai Uno conquistano la prima serata : Il primo appuntamento con i 'Wind Music Awards 2018' consegna a Rai1 il primato degli Ascolti della prima serata di ieri 5 giugno. La kermesse,

Ghali ai Wind Music Awards è il più premiato della serata : video in Cara Italia all’Arena di Verona : Ghali ai Wind Music Awards canta Cara Italia e riceve numerosi premi per il suo album, Album, e per i singoli estratti. Ghali è l'artista più premiato della prima serata dei WMA 2018, in scena all'Arena di Verona il 4 giugno e trasmessi su Rai1 il 5 giugno. Da Vanessa Incontrada e da Carlo Conti riceve i Wind Music Awards. Il primo è per l'album, intitolato Album, gli altri per i singoli Ricchi dentro, Cara Italia, Habibi, Happy Days. Un ...

Ascolti TV | Martedì 5 giugno 2018. I Wind Music Awards vincono senza botto (19.2%) - Pelè 12.6% - Floris 10.4% : Wind Music Awards Su Rai1 il primo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 ha conquistato 4.131.000 spettatori pari al 19.2% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 il film Pelè ha raccolto davanti al vide 2.773.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 The Call ha interessato 1.267.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 il film Il mistero delle pagine perdute ha intrattenuto 1.567.000 spettatori (7.4%). Su ...

Ascolti tv ieri - Wind Music Award vs Pelè vs diMartedì | Dati Auditel 5 giugno 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 5 giugno 2018? Chi ha vinto la prima serata fra i Wind Music Award su Rai 1, il film Pelè su Canale 5 e diMartedì di Giovanni Floris su La7? La prima serata di uno degli eventi Musicali più attesi dell’anno ha portato sul palco dell’Arena di Verona numerosissimi artisti, ma anche due super ospiti internazionali del calibro di Alvaro Soler e Rita Ora. L’evento, condotto ancora una volta da ...

Wind Music AWARD 2018 / Prima puntata : Lo Stato Sociale deludenti - Laura Pausini regina dello show : Esibizioni e pagelle dei WIND MUSIC AWARDs. Biagio Antonacci e Laura Pausini tra i più premiati, la Prima puntata è stata un successo. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:07:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - prima serata : una passerella senza sbavature - Conti e Incontrada una sicurezza : Al netto della lunghezza (3 ore e mezza di esibizioni Musicali), la prima serata dei Wind Music Awards 2018 si confermano una Wind Music Awards 2018, diretta | Tutte le esibizioni [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su ...