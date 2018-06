Weekend a Pesaro | per scoprire la grande bellezza con Gioacchino Rossini

vanityfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) Chi non ama le Marche? Sono una terra dallaInfinita in cui c’è tutto: coste splendide, natura,storia datra borghi e città piene di meraviglie che da sempre ispirano artisti, scrittori, sognatori. Ora, per esempio, è il momento di tornare aper tuffarsi come sempre nel suo mare Bandiera Blu (7 chilometri di spiagge sabbiose), e riscoprirla con occhi nuovi con uno dei suoi cittadini più celebri:. Nel 2018 si celebra il 150° anniversario dalla sua morte (il celebre compositore nato anel 1792 è infatti scomparso a Passy, (Parigi) nel 1868), e la città festeggia con concerti, spettacoli, incontri, mostre e tour che offrono un nuovo pretesto per una vacanza. COSA VEDERE IN CITTÀ I mosaici della Cattedrale, i palazzi storici, chiese, ville gentilizie, luoghi d’arte (anche modernissimi come il Centro Arti Visive la ...