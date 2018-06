Wall Street apre con Dj a +0 | 04%

Borsa : Europa cresce dopo Wall Street - Milano corre. spread giù : I mercati azionari europei restano tendenzialmente positivi dopo l'avvio cauto di Wall street: Francoforte e Parigi si muovono poco sopra la parità, Londra sale di mezzo punto percentuale, mentre ...

Secondo il Wall Street Journal il pubblicitario Martin Sorrell ha dovuto lasciare WPP perché accusato di aver pagato una prostituta con soldi aziendali : Un articolo del Wall Street Journal sostiene che la ragione per cui Martin Sorrell, considerato il più ricco e potente pubblicitario del mondo, è stato costretto a lasciare WPP, l’azienda che guidava da quando la fondò nel 1986, è che è stato accusato di The post Secondo il Wall Street Journal il pubblicitario Martin Sorrell ha dovuto lasciare WPP perché accusato di aver pagato una prostituta con soldi aziendali appeared first on Il Post.

Economia : 'Wsj' - Wall Street potrebbe governare un'Europa divisa : Washington, 08 giu 21:40 - , Agenzia Nova, - In Europa le fusioni di grandi banche sono una prospettiva lontana, questo non vuole dire che non sarebbero una buona idea. Lo scrive sul "Wall Street ...

Timidi acquisti alla borsa di Wall Street : Timidi guadagni si registrano per la borsa di Wall Street, dopo un avvio all'insegna della cautela, nel giorno dell'avvio del summit del G7 in Canada , che terminerà domani, 9 giugno. Sul tavolo si ...

Stitch Fix festeggia la trimestrale a Wall Street : Teleborsa, - Brillante rialzo per Stitch Fix, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,98% dopo aver annunciato risultati migliori delle previsioni degli analisti. La società di personal ...

Wall Street verso un avvio in calo - al G7 in Canada piomba la questione dazi : Anche per Wall Street si preannuncia un avvio di contrattazioni caratterizzato da una certa prudenza, nel giorno dell'avvio del summit del G7 in Canada. Cosa sta facendo in questo momento il mercato? ...

Europa in difficoltà - Wall Street festeggia : Trump sta umiliando l'Unione europea, la drastica riduzione dell'imposizione fiscale ed i dazi hanno lanciato l'economia americana a ritmi di crescita da Paese emergente, il Vecchio Continente, invece, arranca con la sua 'austerity' ed il suo rigore. Certamente non potrà andare avanti all'infinito, ...

Stockman insiste : Wall Street perderà il 50% del suo valore : "L'unica conseguenza saranno aumenti di operazioni di buyback e di M&A che non fanno crescere l'economia, ma portano ad un aumento delle quotazioni azionarie e per giunta solo sul breve termine". Il ...

Borse asiatiche in rialzo su scia Wall Street : Teleborsa, - In prevalenza positivi i principali indici azionari orientali , seguendo la scia al rialzo lasciata ieri da Wall Street. Bene l'indice Nikkei della borsa di Tokyo, che ha archiviato gli ...

Seduta positiva per Wall Street : Il deficit statunitense si è ridotto inaspettatamente ai minimi di sette mesi , cosa che ha alimentato le attese per un'accelerazione dell'economia provocando il contestuale balzo dei rendimenti dei ...

Allarme utili per Delta Air Lines. Titolo giù a Wall Street : Teleborsa, - Perdite consistenti per il Titolo Delta Air Lines a New York. La compagnia aerea statunitense ha rivisto al ribasso le previsioni di profitto per il secondo trimestre a causa dell'aumento ...