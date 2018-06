Vulcano Kilauea | violente eruzioni continuano a devastare le Hawaii | emissioni di gas

Dal Kilauea al Fuego : 3 cose essenziali da sapere sui pericoli di un Vulcano : Recenti foto e video della devastante eruzione del vulcano de Fuego in Guatemala mostrano molte persone che osservano e riprendono i flussi incandescenti, simili a nubi, di gas, cenere e materiale vulcanico, chiamati flussi piroclastici, che viaggiano verso di loro lungo le pendici del vulcano. Ecco, questo fa capire che alcune persone non sono pienamente consapevoli dei pericoli rappresentati dai vulcani vicino a cui abitano. Anche se ogni ...

Hawaii - Vulcano Kilauea : da una sola fessura la spaventosa quantità di 100.000 litri di lava al secondo - ancora esplosioni e terremoti in cima [GALLERY] : 1/28 ...

Allerta in Giappone : dopo il Vulcano Kilauea - potrebbe toccare al Monte Fuji : Il vulcano Kilauea erutta da 5 settimane sulla Grande Isola delle Hawaii, con flussi di lava e pennacchi di cenere tossica che emergono dal suo cratere sommitale. Ora i geologi indicano il prossimo potenziale vulcano ad entrare in eruzione: si tratta del Monte Fuji, in Giappone, che potrebbe essere addirittura più esplosivo. Il vulcano Kilauea ha manifestato tutta la sua furia con fiumi di lava che stanno devastando l’angolo sudorientale ...

Devastazione totale alle Hawaii - 600 case annientate e paesaggio stravolto dalla lava del Vulcano Kilauea : le eruzioni non hanno fine [FOTO e VIDEO] : 1/36 Credit: USGS ...

Ecco come il Vulcano Kilauea sta contribuendo a potenziare la scienza : Il vulcano Kilauea delle Hawaii sta distruggendo il territorio e le vite dei residenti con le sue esplosioni di cenere e la sua lava incandescente, ma allo stesso tempo sta aiutando gli scienziati a migliorare ciò che sappiamo sui vulcani. La buona notizia è che i vulcani svelano i loro segreti quando eruttano, il che significa che il Kilauea sta fornendo una miniera d’oro di informazioni. Quando gli scienziati monitoravano i flussi di lava del ...

Hawaii : spettacolare arcobaleno nel cratere del Vulcano Kilauea : Mentre dilaga la distruzione generata dalla lava del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii, è stato catturato un momento spettacolare in cima al vulcano. Una diretta dal cratere Halemaumau fornita dal Servizio Geologico statunitense (USGS) ha mostrato un arcobaleno venire fuori dalla caldera nel tardo pomeriggio. L’arcobaleno è stato catturato alle 17:53 circa (ora locale) ed è durato solo per pochi minuti prima di dissolversi. Da ...

Hawaii - forte esplosione in cima al Vulcano Kilauea : terremoto di magnitudo 5.4 scuote l’isola [GALLERY] : 1/9 Credit: USGS ...

Hawaii - la meravigliosa baia di Kapoho non esiste più : divorata dalla lava del Vulcano Kilauea [FOTO e VIDEO] : 1/18 ...

Hawaii - il giorno più distruttivo di qualsiasi eruzione dei tempi moderni : “Il Vulcano Kilauea sta andando forte” [GALLERY] : 1/29 ...

Hawaii : centinaia di case distrutte “da un giorno all’altro” dalla lava del Vulcano Kilauea [GALLERY] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Vulcano Kilauea - incredibile devastazione : 159 case distrutte dalla lava mentre un enorme flusso si riversa nell’oceano [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Strana scoperta sul Vulcano Kilauea : il suo campo magnetico va in direzione opposta - ecco cosa significa : Il vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii, ha un campo magnetico che va in direzione opposta al resto del pianeta, hanno svelato gli scienziati. La bizzarra scoperta, che ha mandato in tilt le bussole, ha lasciato perplessi gli esperti, mentre i residenti locali hanno collegato il caso alla tradizione hawaiana che conferisce un significato spirituale al vulcano. Ora gli esperti sono riusciti a spiegare il perché di questo evento ...

Vulcano Kilauea : forte terremoto scuote le Hawaii - record di 500 scosse in un solo giorno per l’isola : Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso la Grande Isola delle Hawaii nella notte italiana. Non è stata emanata alcuna allerta tsunami per la scossa, che è stata tra le più forti dei recenti terremoti avvertiti sull’isola. La scossa si è verificata vicino al Vulcano Kilauea e ha generato una nube di cenere di quasi 2,5 km di altezza. Weston Thelen, del Servizio Geologico statunitense (USGS), ha spiegato: “Quello che sta succedendo qui è ...

Vulcano Kilauea - la lava è indomabile e fa evaporare un intero lago profondo 60 metri [GALLERY] : 1/13 ...