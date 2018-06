Vulcano Guatemala | allarme Unicef | 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione

Guatemala - Unicef : oltre 650mila bimbi vivono nelle aree colpite dal Vulcano : L’Unicef sta lavorando in Guatemala con i partner per fornire aiuto agli oltre 650mila bambini e adolescenti che vivono nelle aree colpite dall’eruzione del vulcano Fuego. Finora sono state evacuate oltre 12mila persone, mentre circa 3.700 persone – tra cui centinaia di bambini – sono ora ospitate in rifugi di emergenza. “In situazioni di emergenza come questa, i bambini potrebbero perdere l’accesso a cibo e ...