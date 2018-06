Volo Roma – Chicago dirottato in Irlanda | “Nella toilette scritte sospette | allarme bomba”

Volo Roma-Chicago deviato in Irlanda per paura bomba : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

«Appunti sospetti nel bagno» : atterraggio d'emergenza per il Volo United Airlines Roma-Chicago : Un aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per «potenziali motivi di sicurezza». Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati...

Volo da Roma a Chicago atterra in Irlanda dopo un allarme bomba : Un aereo della United Airlines in Volo da Roma a Chicago è stato dirottato in Irlanda per un problema di sicurezza. Lo ha spiegato la stessa compagnia aerea alla rete statunitense CNBC....

Volo Roma-Chicago deviato in Irlanda : 20.00 Un aereo della United in Volo da Roma a Chicago è atterrato per "motivi di sicurezza" all'aeroporto di Shannon,nell' ovest dell'Irlanda. Secondo l'Irish Times il Volo UA-971, con 214 persone a bordo, è atterrato alle 14.42 in seguito al rinvenimento in uno dei bagni, di alcuni appunti scritti che indicavano la presenza di una bomba. Sono in corso tutte le verifiche tra i bagagli e i passeggeri, a cui è stato chiesto di scrivere il ...

Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda : “Motivi di sicurezza” : Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda: “Motivi di sicurezza” Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda: “Motivi di sicurezza” Continua a leggere L'articolo Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda: “Motivi di sicurezza” proviene da NewsGo.

Paura sul Volo Roma-Chicago : trovati appunti sospetti nel bagno. Aereo fatto atterrare in Irlanda : Un Aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per 'potenziali motivi di sicurezza'. Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni ...

Paura sul Volo Roma-Chicago : trovati appunti sospetti nel bagno. Aereo fatto atterrare in Irlanda : Un Aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per 'potenziali motivi di sicurezza'. Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni ...

Al taVolo con l'Ajax : Roma punta al bis Kluivert più Ziyech : E in attesa ci resta anche Justin Kluivert , scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. La Roma sperava di poter chiudere entro il weekend anche il quarto nuovo giocatore. Alla fine ...

Web TV : Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto su Ircsporttv e OA Sport. Grande spettacolo in vasca a Roma : Dal 7 al 10 giugno andrà in scena la quarta edizione del Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto, che si terrà anche quest’anno nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto di Roma. Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso, la manifestazione, in cui saranno protagonisti tante atleti italiani della vasca, prevederà anche le finali in notturna, che oltre a consentire un miglior tempo di recupero per i nuotatori già impegnati al ...

Air Transat festeggia 30 anni del Volo Roma-Montreal : Air Transat festeggia il trentennale del primo volo dall' Aeroporto di Roma Fiumicino a Montreal , consolidando l'offerta di collegamenti con il Canada incrementando del 17% la capacità sulle rotte ...

Viaggi & Turismo : 30° Anniversario del 1° Volo Roma-Montréal - Air Transat cresce a Roma Fiumicino : Air Transat, compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, celebra quest’anno il 30° Anniversario del primo Volo Roma-Montréal e si consolida sempre di più sul mercato italiano raggiungendo mediamente il 90% di occupazione sulle tratte Italia-Canada. Air Transat offre 18 Voli Diretti settimanali Italia-Canada ampliando le possibilità di raggiungere comodamente la destinazione con un aumento del 12% dall’ Italia in confronto allo scorso ...

Roma - Gandini : 'Ci siamo affermati nel panorama europeo. C'è Volontà di crescere' : 'In questa stagione abbiamo messo un punto fermo su quello che è la Roma nel panorama del calcio europeo'. L'amministratore delegato Umberto Gandini ripercorre la stagione giallorossa in cui la ...

Luigi FaVoloso conquista la tentatrice : «Incontro segreto con Selvaggia Roma in un bar defilato» : MILANO ? Luigi Mario Favoloso è uscita dal Grande Fratello (eliminazione a parte) per riconquistare la sua ex, Nina Moric, che proprio in quella puntata aveva deciso di entrare nella...

Roma : Assalto a portaVolori con fucili e giubbotti antiproiettili : Roma – Questa mattina c’è stato un Assalto a un portavalori davanti ad un supermercato sull’Aurelia, a Roma. I malviventi avevano il volto coperto e fucili in mano. L’operazione criminale è avvenuta intorno alle 7, quando quattro banditi appostati nei pressi hanno atteso l’arrivo del furgone portavalori. Quando i tre addetti alla sicurezza sono scesi dal mezzo e hanno iniziato le operazioni di carico del denaro, i ...