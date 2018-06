: #UltimOra volo della #United da Roma a Chicago atterra in Irlanda per motivi di sicurezza. Controlli sui bagagli im… - SkyTG24 : #UltimOra volo della #United da Roma a Chicago atterra in Irlanda per motivi di sicurezza. Controlli sui bagagli im… - Agenzia_Ansa : Volo Roma-Chicago deviato in Irlanda: appunti su una bomba. 'Nei bagni dell'aereo trovate scritte sospette' - - MediasetTgcom24 : Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda: 'Motivi di sicurezza' #UnitedAirlines -

Un aereo della United indaè atterrato per "motivi di sicurezza" all'aeroporto di Shannon,nell' ovest dell'. Secondo l'Irish Times ilUA-971, con 214 persone a bordo, è atterrato alle 14.42 in seguito al rinvenimento in uno dei bagni, di alcuni appunti scritti che indicavano la presenza di una bomba. Sono in corso tutte le verifiche tra i bagagli e i passeggeri, a cui è stato chiesto di scrivere il contenuto del messaggio trovato per analizzarne la calligrafia.(Di lunedì 11 giugno 2018)