Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda | trovati nei bagni appunti che indicavano la

Paura su un Volo della United Roma-Chicago per un allarme bomba : messaggio di minacce in bagno : Paura sul volo 971 di United da Roma a Chicago. Per 'potenziali motivi di sicurezza' il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio è stato fatto atterrare all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l'allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del velivolo: in uno si faceva riferimento a una bomba a bordo.Alla luce della scoperta e dopo aver valutato la situazione, ...

Volo Roma-Chicago deviato in Irlanda : 20.00 Un aereo della United in Volo da Roma a Chicago è atterrato per "motivi di sicurezza" all'aeroporto di Shannon,nell' ovest dell'Irlanda. Secondo l'Irish Times il Volo UA-971, con 214 persone a bordo, è atterrato alle 14.42 in seguito al rinvenimento in uno dei bagni, di alcuni appunti scritti che indicavano la presenza di una bomba. Sono in corso tutte le verifiche tra i bagagli e i passeggeri, a cui è stato chiesto di scrivere il ...

