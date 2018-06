Volley | stiramento per Simone Giannelli | il responso della risonanza dopo l’infortunio

oasport

(Di lunedì 11 giugno 2018)si è sottoposto a unamagnetica al ginocchio destrol’infortunio occorsogli ieri durante il terzo set di Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 dimaschile. Fortunatamente sono state escluse delle lesioni capsulo-legamentose e meniscali per il nostro palleggiatore titolare che ha però accusato un lievegiunzione miotendinea del muscolo semimembranoso come riporta la FIPAV. Questo il referto medico per il 21enne, nostro punto di riferimento irrinunciabile in cabina di regia e uno dei pilastri di questa Nazionale. Il giocatore ha già iniziato un programma riabilitativo e la sua situazione verrà rivalutata nel corsoprossima settimana in modo da definire i tempi del rientro in campo. Sicuramente non lo vedremo all’opera nel weekend del 15-17 giugno quando affronteremo Corea del Sud, Cina e Australia ...