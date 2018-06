Volley – Che colpo di mercato per la Millenium Savallese | ingaggiata l’olandese Pietersen

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi : argento vivo! Trionfo brasiliano al tie break e qualche rimpianto azzurro in finale : Vince l’esperienza di Josemari Alves e Liliana Maestrini, in arte Josi/Lili nella finale del torneo 2 Stelle di Nantong ma Agata Zuccarelli e Gaia Traballi escono con grande slancio dal primo dei due tornei cinesi a 2 Stelle (il prossimo tra quattro giorni a Tangshan) e con un secondo posto di tutto rispetto, diciannovesimo podio nel World Tour della storia del Beach volley italiano. Josi/Lili vincono la finale del torneo cinese 2-1 ...

Volley : Superlega - che festa a Perugia per l'arrivo di Leon : Perugia - L'asso cubano di passaporto polacco, Wilfredo Leon Venero, nuovo acquisto della Sir Safety oggi per la prima volta a Perugia ha abbracciato quelli che saranno i suoi nuovi tifosi. Si è ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia scopre Gabriele Nelli - il gigante col 53 di scarpe che si scatena da opposto. Il sostituto di Ivan Zaytsev : Un gigante di 2.08 che calza il 53 di scarpe, lo chiamano SuperNello da quando praticamente era un bambino, un gigante buono dal cuore grande che si sta facendo conoscere a suon di schiacciate. Era chiamato alla prova del nove, doveva sostituire momentaneamente un colosso della pallavolo italiana come Ivan Zaytsev e ci sta riuscendo meravigliosamente come forse nemmeno i suoi più incalliti sostenitori si aspettavano. Gabriele Nelli, 24 anni da ...

Beach Volley - i risultati delle qualifiche di Lecce del campionato italiano : Il campionato italiano Assoluto di Beach Volley alla tappa inaugurale: i risultati della prima giornata Debutto all’insegna del vento e dello spettacolo per il campionato italiano Assoluto di Beach Volley: le raffiche che si sono abbattute sul litorale di Lecce non hanno impedito il regolare svolgimento della giornata inaugurale della prima tappa, dedicata alle qualificazioni maschili e femminili. Al termine delle gare di Marina di San Cataldo, ...

Beach Volley Campionato Italiano : I risultati delle qualifiche di Lecce : Oggi su La Gazzetta dello Sport, media partner ufficiale della manifestazione, è stato inoltre pubblicato un numero speciale dell'inserto "V come Volley", in gran parte dedicato al Campionato ...

Volley - Nations League 2018. Non basta un grande Nelli - l’Italia cede (2-3) alla Polonia con qualche rimpianto : L’Italia senza le star Zaytsev e Juantorena, senza il libero titolare Colaci,.scopre Nelli ma si deve inchinare alla Polonia capolista della Natons League ed esce sconfitta 3-2 nella prima sfida disputata nella terza Pool della manifestazione ad Osaka in Giappone. Un’Italia a corrente alternata, spesso aggrappata agli attacchi del proprio opposto, sempre più alternativa principe a Zaytsev, che deve fare i conti con la ruggine di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Rep. Dominicana 3-0 - le pagelle delle azzurre. Chirichella sugli scudi - ottima Pietrini : L’Italia ha surclassato la Repubblica Dominicana per 3-0 e ha infilato la settima vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile rimanendo in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo a Rotterdam. CRISTINA Chirichella: 7. Partita di assoluto spessore da parte della nostra capitana, scatenata sottorete e sempre puntuale con i primi tempi. La centrale firma 6 stampatone e ...

Volley - Filippo Lanza giocherà a Perugia con Leon! Addio Trento - ora il martello si riprende l’Italia : ritorno in Nazionale : Filippo Lanza vestirà la casacca di Perugia a partire dalla prossima stagione: questa è la grande notizia di Volley mercato delle ultime ore, già ufficializzata dal giocatore e da Trento che ha ceduto il proprio capitano a titolo definitivo. Lo schiacciatore, una vera icona del club di via Trener dove gioca da quando era tra gli under 15, ha deciso di accettare l’offerta avanza da Gino Sarci e andrà dunque a sostituire Ivan Zaytsev tra i ...

VIDEO Volley - Italia commovente : che vittoria contro la Serbia Campionessa d’Europa. Gli highlights della partita : L’Italia ha firmato una nuova impresa e, dopo aver surclassato la Cina Campionessa Olimpica, ha sconfitto anche la Serbia Campionessa d’Europa. Le azzurre hanno vinto la quinta partita nella Nations League 2018 di Volley femminile e rimangono in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto FIVB) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

LIVE Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Serbia in DIRETTA. Azzurre all’assalto con le Campionesse d’Europa. Che rimonta!!! Italia avanti 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) le Azzurre scenderanno in campo per affrontare le Campionesse d’Europa in una partita da dentro o fuori: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono obbligate a vincere per continuare a sognare la qualificazione alla Final Six. Bisogna compiere una vera e propria impresa contro la corazzata slava ...

Volley : Superlega - a Siena anche l'azzurro Maruotti : Sul fronte privato Gabriele ha una sorella, coinvolta anche lei con successo nel mondo del Volley, ed è diventato papà l'anno scorso di Brando , 11 mesi tra pochi giorni, , avuto dalla moglie Alessia.

Volley - Nations League 2018 : Italia - che crollo inatteso! Gli azzurri non spiccano il volo - gioco confuso e stanchezza : Final Six a rischio : Doveva essere il weekend in cui spiccare il volo e invece abbiamo assistito a un crollo inatteso dell’Italia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Dopo le tre roboanti vittorie di Kraljevo, tra cui quelle pesantissime contro corazzate come Brasile e Serbia, gli azzurri si erano presentati a San Juan per dominare in lungo e in largo ma purtroppo i risultati raccolti sono stati ben lontani da quelli auspicati: prima il ko contro il ...