Ignazio Visco cita Machiavelli e mette in guardia : "Il rispetto dei vincoli di bilancio è fondamentale" : "Il rispetto dei vincoli di bilancio è una delle condizioni fondamentali per la sicurezza economica e l'indipendenza politica dello Stato". Intervenendo a un convegno per celebrare la ricorrenza del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco lancia un messaggio chiaro.Visco cita Il Principe di Machiavelli per sottolineare questo concetto. "Il fatto che Machiavelli ponga tra le ...

Visco : "Ok calo tasse - ma attenti al bilancio"/ "Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi" : Bankitalia, Ignazio Visco: "Ok calo tasse, ma attenti al bilancio. Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi".

Visco : "Improbabile l'uscita dell'Italia dall'euro" : Ignazio Visco torna a parlare di euro da Bologna intervenendo a La Repubblica delle idee . Il governatore di Bankitalia ribadisce che l'Italia non uscirà mai dalla moneta unica e che la sua permanenza ...

Visco - con uscita Qe serve taglio debito : "Tuttavia - prosegue - può essere gestito senza ripercussioni negative sul sistema finanziario e sull'economia. Una condizione necessaria perché ciò avvenga - e il Consiglio direttivo della Bce l'ha ...

Visco : 'Per la crescita rimuovere la distorsione della concorrenza' : 'La distorsione della concorrenza connessa al fenomeno della corruzione come ad altri, inclusa l'evasione fiscale, è rilevante per definire con cura la possibilità di uscita permanente del nostro ...

Visco : 'crescita essenziale - ma non dimenticare i vincoli di bilancio' : ... Ignazio Visco, per il nuovo governo ribadite in occasione della conferenza finale della riunione dell'Fmi, insieme al ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Visco ribadisce a questo proposito di ...

Visco - bisogna rafforzare la crescita : ANSA, - NEW YORK, 22 APR - Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ribadisce di essere ''convinto che ci siano le condizioni'' affinche' prevalga il senso di responsabilita' nella politica ...

Visco - bisogna rafforzare la crescita : Visco spiega che ''non si puo' fare altro che questo, cioe' proseguire nel tenere conto di uno stato favorevole sul fronte congiunturale, di una politica monetaria e di condizioni finanziarie ...

Visco : avanti con la crescita - ma senza dimenticare i vincoli : ... Visco non ha usato mezzi termini in un suo discorso alla Banca Mondiale: "Le restrizioni commerciali potrebbero causare shock avversi all'economia globale" che potrebbe subire una "contrazione". Il ...

Visco : crescita economia è essenziale - ma non dimenticare vincoli : Se da un lato è vero che la crescita dell'economia "è essenziale", dall'altro, secondo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco "non si possono dimenticare i vincoli che ci sono". E Visco si dice "sicuro che il prossimo governo ne ...

Visco : crescita essenziale - con vincoli : 19.17 "E' presto per dire cosa il nuovo governo farà per far crescere l'economia, che è essenziale". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Visco. "Non si possono dimenticare i vincoli esistenti. Sono sicuro che il prossimo governo ne prenderà atto, e sono sicuro che farà il meglio", spiega Visco. "Sono fiducioso che ci sarà grande senso di responsabilità nell'indirizzare la politica economica nei prossimi anni", aggiunge.