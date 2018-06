Vince il Centrodestra a trazione leghista Flop del M5S Il Pd tiene solo Brescia | perde

Vince il Centrodestra a trazione leghista. Flop del M5S Il Pd tiene Brescia ma perde Catania e rischia a Siena Il Carroccio riconquista Treviso. Grillini ko anche a Roma : Successo del Centrodestra a trazione leghista, anche se con qualche ombra come Brescia, nel voto di questa domenica che ha chiamato alle urne quasi sette milioni di italiani per eleggere i sindaci di 761 comuni Segui su affaritaliani.it

Giovanni Toti : 'Salvini con il centrodestra Vince - ora partito unico senza annessioni' : Presidente Toti, in queste amministrative è tornato il centrodestra classico, e sembra in forma. Contento? 'La nostra coalizione non ha mai abbandonato la scena. Governiamo insieme sei regioni - ...

Elezioni amministrative e comunali 2018 - risultati in diretta : il Pd Vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, ...

Comunali : centrodestra avanti a Terni - Vicenza - Treviso e Catania | Centrosinistra Vince a Brescia | M5s arretra : I Cinquestelle fuori da tutti i ballottaggi dei comuni principali, sconfitti anche nei due municipi di Roma. Avanza la Lega in Veneto ma netta vittoria di Del Bono a Brescia. In Sicilia il centrodestra conquista Catania

Comunali : centrodestra avanti a Terni - Vicenza - Treviso e Sondrio | Centrosinistra Vince a Brescia | M5s arretra : Polemica per gli auguri di Di Maio ai candidati M5s: "Stavolta avrete un governo nazionale dalla vostra parte che vi potrà aiutare"

Catania - il candidato del centrodestra può Vincere al primo turno. Ma è imputato per peculato : rischia la decadenza : Dal Castello Ursino all’ostello, dai locali di piazza Currò fino a quelli del porto, gli avventori di pub e trattorie sono quasi tutti d’accordo: il prossimo sindaco di Catania sarà Salvo Pogliese. Per quanto non è dato sapere: un processo per peculato, infatti, rischia di farlo decadere dopo pochi mesi da quella che viene definita come una vittoria “molto probabile“. “Io sono tranquillo. Sia per i processo sia per ...

Governo : Salvini - conVinceremo centrodestra non con posti ma con progetti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Siamo convinti che sapremo conquistare” l’appoggio “anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo: Salvini, convinceremo centrodestra non con posti ma con progetti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Salvini : 'ConVinceremo centrodestra con i fatti e non le poltrone' : "Siamo convinti che si possa partire con la soddisfazione di tutti, anche di chi non voterà la fiducia. Sapremo convincere gli amici del centrodestra non con i posti, perché sarebbe irrispettoso per ...

Bruno Vespa : Luigi Di Maio rischia di più - se si torna al voto Vince il centrodestra : Se pensiamo proprio al tema del conflitto di interesse, 'il governo Gentiloni ha difeso Mediaset dagli assalti francesi ed è difficile aspettarsi una politica opposta dal nuovo governo'.

Centrodestra - il retroscena sul vertice prima delle Consultazioni : Vince Silvio Berlusconi - 'mandato di governo a noi' : Il Centrodestra unito dal presidente Sergio Mattarella : dal vertice mattutino a Palazzo Grazioli , secondo le ultime indiscrezioni Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sarebbero usciti ...