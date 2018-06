Vince il Centrodestra a trazione leghista Flop del M5S Il Pd tiene Brescia ma perde

Comunali : centrodestra avanti a Terni - Vicenza - Treviso e Catania | Centrosinistra Vince a Brescia | M5s arretra : I Cinquestelle fuori da tutti i ballottaggi dei comuni principali, sconfitti anche nei due municipi di Roma. Avanza la Lega in Veneto ma netta vittoria di Del Bono a Brescia. In Sicilia il centrodestra conquista Catania

Elezioni amministrative 2018 - risultati in diretta : il Pd Vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche di Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, ...

Comunali : centrodestra avanti a Terni - Vicenza - Treviso e Sondrio | Centrosinistra Vince a Brescia | M5s arretra : Polemica per gli auguri di Di Maio ai candidati M5s: "Stavolta avrete un governo nazionale dalla vostra parte che vi potrà aiutare"

Elezioni amministrative 2018 - risultati in diretta : il Pd Vince a Brescia - Treviso va al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e va verso la conquista al primo turno di Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello ...

Catania - il candidato del centrodestra può Vincere al primo turno. Ma è imputato per peculato : rischia la decadenza : Dal Castello Ursino all’ostello, dai locali di piazza Currò fino a quelli del porto, gli avventori di pub e trattorie sono quasi tutti d’accordo: il prossimo sindaco di Catania sarà Salvo Pogliese. Per quanto non è dato sapere: un processo per peculato, infatti, rischia di farlo decadere dopo pochi mesi da quella che viene definita come una vittoria “molto probabile“. “Io sono tranquillo. Sia per i processo sia per ...

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Siamo convinti che sapremo conquistare" l'appoggio "anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.

Salvini : 'ConVinceremo centrodestra con i fatti e non le poltrone' : "Siamo convinti che si possa partire con la soddisfazione di tutti, anche di chi non voterà la fiducia. Sapremo convincere gli amici del centrodestra non con i posti, perché sarebbe irrispettoso per ...

Bruno Vespa : Luigi Di Maio rischia di più - se si torna al voto Vince il centrodestra : Se pensiamo proprio al tema del conflitto di interesse, 'il governo Gentiloni ha difeso Mediaset dagli assalti francesi ed è difficile aspettarsi una politica opposta dal nuovo governo'.

Centrodestra - il retroscena sul vertice prima delle Consultazioni : Vince Silvio Berlusconi - 'mandato di governo a noi' : Il Centrodestra unito dal presidente Sergio Mattarella : dal vertice mattutino a Palazzo Grazioli , secondo le ultime indiscrezioni Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sarebbero usciti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 maggio : Salta tutto - si rivolta. Il centrodestra straVince in Friuli con il 57% : Parlano i numeri stravince la Lega, tiene FI. In Friuli perdono i 5 Stelle Regionali – Salvini ha il triplo dei voti di Forza Italia, che però non crolla e lo tiene legato alla coalizione. Schiaffo a M5S: flop sia rispetto alle Politiche che alle Regionali del 2013 di Marco Palombi Cattivi bidelli di Marco Travaglio Ieri, forse per il meteo che volge al brutto, forse per il ricordo ancora fresco del bollito alla fiorentina che ...

Fvg : Donazzan (Fi) - Fedriga scelta Vincente - bene l'unità del Centrodestra : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - "Adesso possiamo finalmente ragionare su un modello di sviluppo del Nord, e più in particolare del Nord Est, ad oggi impensabile: le elezioni vinte con un ampio margine di vantaggio dall'oramai Presidente Massimiliano Fedriga consolidano la proposta politica ed amminis

Berlusconi esulta : 'Il centrodestra unito Vince' : 'Il centrodestra unito si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta in più che siamo non soltanto la prima coalizione del Paese, ma anche quella più in sintonia ...