Vieira diventa allenatore del Nizza : Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza . Lo rende noto il club francese tramite i propri account sociale. Il 41enne tecnico, che ha allenato il New York City nell'ultima stagione, succede a ...

Arsenal - l'ex Parlour : 'Vieira darebbe la vita per diventare il nuovo tecnico' - : La notizia del possibile ritorno di Patrick Vieira all' Arsenal ha fatto subito il giro del mondo. l'ex centrocampista francese sarebbe pronto a prendere il posto dell'attuale tecnico, Arsene Wenger . Da un po' di tempo, il club londinese non vive dei momenti positivi: ad oggi occupa la ...