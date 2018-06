Vieira al Nizza | è quasi fatta | ora deve convincere Balotelli a restare

Patrick Vieira verso la panchina del Nizza : sarà il sostituto di Favre? : Patrick Vieira potrebbe prendere il posto di Favre sulla panchina del Nizza, l’ex calciatore dell’Arsenal si appresta ad esordire in Ligue1 Patrick Vieira sempre più vicino alla panchina del Nizza. L’ex giocatore di Milan, Inter e Juventus è in procinto di lasciare la panchina dei New York City FC, squadra che milita nella Major League Soccer a cui è approdato nel 2016. Il ritorno in Europa, secondo la stampa francese, potrebbe ...