Video Formula 1 | Gran Premio Canada 2018 Montréal | highlights della gara | classifica

Incidente Stroll-Hartley/ Video Formula 1 : si “agganciano” e la Toro Rosso quasi decolla (Gp del Canada 2018) : Incidente Stroll-Hartley, Video Formula 1: errore o foratura per il pilota Williams? Il dubbio resta ma sta di fatto che il collega della Toro Rosso non sembra avere colpe (Gp del Canada)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 streaming Video SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Canada 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno). I piloti si sono schierati sulla griglia di partenza per il via del Gran Premio del Canada, in programma alle ore 20.10 italiane sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve. La gara del Gran Premio del Canada 2018 di Formula 1 dal circuito di Montreal, piatto forte della ...

Diretta/ Formula E Gp Zurigo 2018 : streaming Video e tv - la classifica piloti. Gara - vincitore e podio : Diretta Gp Zurigo 2018: info streaming video e tv, vincitore della prova in Svizzera del Mondiale di Formula E ormai vicino al termine. Vergne metterà in cassaforte il titolo?.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 streaming Video SKY qualifiche live : via alla FP3! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Canada 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:32:00 GMT)

FORMULA 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 streaming Video SKY prove libere FP2 : miglior tempo per Verstappen : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp CANADA 2018 Montreal: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare in Quebec (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:31:00 GMT)

