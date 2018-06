Victor Ros | non in onda Serie Cancellata – da oggi raddoppia Una Vita

superguidatv

(Di lunedì 11 giugno 2018)Ros, unatelevisiva spagnola prodotta dal 2014 dalla New Atlantis e basata sui romanzi di Jerónimo Tristante che ha come protagonista principale Carles Francino, che interpreta proprio Víctor Ros, e che ha tra gli interpreti principali Tomás del Estal, Esmeralda Moya e Megan Montaner, a partire dainterrompe la sua messa inRos non inLaTv spagnola a partire da lunedì 11 giugno, stando a quanto trapelato in quel di Mediaset, viene interrotta per gli ascolti bassissimi al quale la fiction è andata incontro. Per questo motivo Canale 5 trasmetterà un doppio appuntamento della soap spagnola Unache andrà insia alle ore 14.10 sia a seguire alle ore 14:45. Doppio episodio, quindi, per tutta la settimana per la soap spagnola Una. Il segreto, invece, resta alle 15:30 come da programmazione.