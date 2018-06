Vicenza | sindaco uscente | buon lavoro al mio successore Rucco

Vicenza : neo sindaco - sicurezza e viabilità emergenze da affrontare subito : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) - "Dopo i festeggiamenti di questa notte, si comincia subito, appena fatta la squadra ci dedicheremo alle emergenze della città: la sicurezza e la viabilità". Lo annuncia un più che soddisfatto Francesco Rucco (Centrodestra), neo sindaco di Vicenza, che ha conquistato al

Vicenza - all’alba i festeggiamenti del neo sindaco Rucco : “Ma fate piano - le persone dormono” : All’alba il neo sindaco Francesco Rucco, che a Vicenza riuniva il centrodestra con Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e tre liste civiche, si è presentato davanti ai suoi sostenitori. L’avvocato vicentino ha vinto col 50,64% dei voti, portando via la città al centrosinistra, che la amministrava da due mandati (il candidato avversario, Otello Dalla Rosa, si è fermato al 45.87%). Quando le persone in strada hanno iniziato a ...

Vicenza : è sindaco Rucco - centrodestra : 8.55 A Vicenza, eletto al primo turno Francesco Rucco, del centrodestra,che ha ottenuto 50,63% dei consensi. Il risultato degli altri candidati è: DALLA ROSA (Centrosinistra) 45,86 ALBERTIN (Potere al popolo) 1,08 MAROSO (Civica) 1,03 BANO (Civica) 0,70 EQUIZI (Grande Nord-Altri) 0,67

TREVISO - ANCONA - IMOLA : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Dati reali : Vicenza - eletto sindaco Rucco (Cdx) : RISULTATI IMOLA, ANCONA, Vicenza e TREVISO: ELEZIONI COMUNALI Amministrative 2018 in Emilia Romagna, Marche e Veneto. Le ultime notizie sul voto: i nomi dei nuovi sindaci eletti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:12:00 GMT)

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) - “Sono sempre stato convinto che l'idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un'intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi iniz

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Vicenza - lo staff nazionale non li autorizza : M5s non presenta sindaco e liste - via libera ai candidati del centrodestra : Il Movimento Cinque Stelle non avrà un proprio candidato nella corsa a sindaco di Vicenza, in vista delle amministrative del 10 giugno. La notizia è stata confermata oggi alla chiusura della ...

Vicenza - salta la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non è arrivato il nulla osta per l’utilizzo del simbolo” : Vicenza – Il Movimento Cinquestelle non avrà un proprio candidato sindaco a Vicenza. La clamorosa conferma è stata data nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Trissino, sede del Municipio vicentino. L’avvocato Francesco Di Bartolo, candidato alle amministrative del 10 giugno per la successione ad Achille Variati del centrosinistra, ha comunicato ufficialmente che non è arrivato il nulla osta dal M5s per utilizzare il ...

Vicenza - a rischio la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non so ancora nulla” : Vicenza. “La conferenza stampa è convocata per le 11 a Palazzo Trissino. Allora saprete tutto”. L’avvocato vicentino Francesco Di Bartolo, candidato del Movimento Cinquestelle per la poltrona di sindaco a Vicenza, promette che solo in quel momento verrà sciolto il mistero attorno a una possibile desistenza a favore del centrodestra. Ma egli stesso attende notizie, visto che nessuno gli ha comunicato se da Milano arriverà il via libera ...

Comunali : a Vicenza il centrodestra si spacca - e il candidato a sindaco si ritira : Vicenza, 17 apr. (AdnKronos) - Il centrodestra veneto si spacca in vista delle elezioni Comunali a Vicenza: l'alleanza tra Lega e Forza Italia si è conclusa di fatto oggi con l'ufficializzazione del ritiro del candidato di Fi, Fabio Mantovani avvenuta oggi. Mentre, nel corso di un incontro tra i ver

Comunali : a Vicenza il centrodestra si spacca - e il candidato a sindaco si ritira : Vicenza, 17 apr. (AdnKronos) – Il centrodestra veneto si spacca in vista delle elezioni Comunali a Vicenza: l’alleanza tra Lega e Forza Italia si è conclusa di fatto oggi con l’ufficializzazione del ritiro del candidato di Fi, Fabio Mantovani avvenuta oggi. Mentre, nel corso di un incontro tra i vertici regionali dei due partiti, il segretario veneto del Carroccio Gianantonio Da Re spiega all’Adnkronos che “dopo ...

25 aprile : sindaco Vicenza - lo dedico ai giovani - ricordiamogli da dove veniamo : Vicenza, 15 apr. (AdnKronos) - "Vicenza, città medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza, oltre che per il Risorgimento, anche quest'anno si appresta a celebrare con grande convinzione la ricorrenza del 25 aprile. Si tratta di una festa importante perché ci dà l'occasione di riflettere sui

25 aprile : sindaco Vicenza - lo dedico ai giovani - ricordiamogli da dove veniamo : Vicenza, 15 apr. (AdnKronos) – “Vicenza, città medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza, oltre che per il Risorgimento, anche quest’anno si appresta a celebrare con grande convinzione la ricorrenza del 25 aprile. Si tratta di una festa importante perché ci dà l’occasione di riflettere sui valori fondanti la nostra democrazia. Primo fra tutti quello della libertà, che nel nostro Paese non è stata acquisita ...