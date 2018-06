Vicenza : neo sindaco - sicurezza e viabilità emergenze da affrontare subito : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) – “Dopo i festeggiamenti di questa notte, si comincia subito, appena fatta la squadra ci dedicheremo alle emergenze della città: la sicurezza e la viabilità”. Lo annuncia un più che soddisfatto Francesco Rucco (Centrodestra), neo sindaco di Vicenza, che ha conquistato al primo turno il posto di primo cittadino a Palazzo Trissino sconfiggendo, di poco, il rivale di Centrosinistra Otello Dalla Rosa.E ...

Vicenza : sindaco uscente - buon lavoro al mio successore Rucco : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) - “Mi complimento con il neosindaco Francesco Rucco. I cittadini gli hanno affidato il delicato compito di amministrare Vicenza per i prossimi anni, compito duro ma nel contempo straordinario. I problemi e le difficoltà non mancheranno, ma sono certo che saprà affrontarl

Vicenza : neo sindaco - sicurezza e viabilità emergenze da affrontare subito : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) - "Dopo i festeggiamenti di questa notte, si comincia subito, appena fatta la squadra ci dedicheremo alle emergenze della città: la sicurezza e la viabilità". Lo annuncia un più che soddisfatto Francesco Rucco (Centrodestra), neo sindaco di Vicenza, che ha conquistato al

Vicenza - all’alba i festeggiamenti del neo sindaco Rucco : “Ma fate piano - le persone dormono” : All’alba il neo sindaco Francesco Rucco, che a Vicenza riuniva il centrodestra con Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e tre liste civiche, si è presentato davanti ai suoi sostenitori. L’avvocato vicentino ha vinto col 50,64% dei voti, portando via la città al centrosinistra, che la amministrava da due mandati (il candidato avversario, Otello Dalla Rosa, si è fermato al 45.87%). Quando le persone in strada hanno iniziato a ...

Vicenza : è sindaco Rucco - centrodestra : 8.55 A Vicenza, eletto al primo turno Francesco Rucco, del centrodestra,che ha ottenuto 50,63% dei consensi. Il risultato degli altri candidati è: DALLA ROSA (Centrosinistra) 45,86 ALBERTIN (Potere al popolo) 1,08 MAROSO (Civica) 1,03 BANO (Civica) 0,70 EQUIZI (Grande Nord-Altri) 0,67

TREVISO - ANCONA - IMOLA : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Dati reali : Vicenza - eletto sindaco Rucco (Cdx) : RISULTATI IMOLA, ANCONA, Vicenza e TREVISO: ELEZIONI COMUNALI Amministrative 2018 in Emilia Romagna, Marche e Veneto. Le ultime notizie sul voto: i nomi dei nuovi sindaci eletti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:12:00 GMT)

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) - “Sono sempre stato convinto che l'idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un'intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi iniz

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Vicenza - lo staff nazionale non li autorizza : M5s non presenta sindaco e liste - via libera ai candidati del centrodestra : Il Movimento Cinque Stelle non avrà un proprio candidato nella corsa a sindaco di Vicenza, in vista delle amministrative del 10 giugno. La notizia è stata confermata oggi alla chiusura della ...

Vicenza - salta la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non è arrivato il nulla osta per l’utilizzo del simbolo” : Vicenza – Il Movimento Cinquestelle non avrà un proprio candidato sindaco a Vicenza. La clamorosa conferma è stata data nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Trissino, sede del Municipio vicentino. L’avvocato Francesco Di Bartolo, candidato alle amministrative del 10 giugno per la successione ad Achille Variati del centrosinistra, ha comunicato ufficialmente che non è arrivato il nulla osta dal M5s per utilizzare il ...

Vicenza - a rischio la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non so ancora nulla” : Vicenza. “La conferenza stampa è convocata per le 11 a Palazzo Trissino. Allora saprete tutto”. L’avvocato vicentino Francesco Di Bartolo, candidato del Movimento Cinquestelle per la poltrona di sindaco a Vicenza, promette che solo in quel momento verrà sciolto il mistero attorno a una possibile desistenza a favore del centrodestra. Ma egli stesso attende notizie, visto che nessuno gli ha comunicato se da Milano arriverà il via libera ...

Comunali : a Vicenza il centrodestra si spacca - e il candidato a sindaco si ritira : Vicenza, 17 apr. (AdnKronos) - Il centrodestra veneto si spacca in vista delle elezioni Comunali a Vicenza: l'alleanza tra Lega e Forza Italia si è conclusa di fatto oggi con l'ufficializzazione del ritiro del candidato di Fi, Fabio Mantovani avvenuta oggi. Mentre, nel corso di un incontro tra i ver

Comunali : a Vicenza il centrodestra si spacca - e il candidato a sindaco si ritira : Vicenza, 17 apr. (AdnKronos) – Il centrodestra veneto si spacca in vista delle elezioni Comunali a Vicenza: l’alleanza tra Lega e Forza Italia si è conclusa di fatto oggi con l’ufficializzazione del ritiro del candidato di Fi, Fabio Mantovani avvenuta oggi. Mentre, nel corso di un incontro tra i vertici regionali dei due partiti, il segretario veneto del Carroccio Gianantonio Da Re spiega all’Adnkronos che “dopo ...