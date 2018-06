Vicenza | neo sindaco | sicurezza e viabilità emergenze da affrontare subito

Vicenza - all’alba i festeggiamenti del neo sindaco Rucco : “Ma fate piano - le persone dormono” : All’alba il neo sindaco Francesco Rucco , che a Vicenza riuniva il centrodestra con Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e tre liste civiche, si è presentato davanti ai suoi sostenitori. L’avvocato vicentino ha vinto col 50,64% dei voti, portando via la città al centrosinistra, che la amministrava da due mandati (il candidato avversario, Otello Dalla Rosa, si è fermato al 45.87%). Quando le persone in strada hanno iniziato a ...

RISULTATI SERIE C / Diretta gol live score : Cuneo - Vicenza e Paganese salve! (ritorno playout) : RISULTATI SERIE C: Diretta gol live score delle partite attese oggi 26 maggio 2018 e valide come ritorno dei play out. Chi oggi incapperà nella retrocessione in SERIE D?.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:55:00 GMT)