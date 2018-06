Vicenza | Dalla Rosa | dal voto una sconfitta | ma l’impegno per la città continua 2

Vicenza : Dalla Rosa - dal voto una sconfitta - ma l’impegno per la città continua : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) – ‘Il voto della città di Vicenza è certamente una sconfitta della proposta che abbiamo fatto alla città. Ma questo è il frutto anche di un clima nazionale che ha contribuito a politicizzare il voto e messo in secondo piano i temi amministrativi. Al netto di questo, quella realizzata dal centrosinistra in città è stata una rimonta eccezionale considerato il clima politico generale, nettamente sfavorevole ...

Vicenza - il candidato di Forza Italia si chiama Dalla Negra. Facebook gli cancella il profilo : Domani nel comune veneto si rinnova la giunta comunale e Michele Dalla Negra è uno dei candidati del partito di Berlusconi. Ma il suo cognome cozza con le linee guida anti-razzismo e così il social network lo banna: "Forse dovrò cambiare in 'Dalla Bianca'".Continua a leggere

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all'iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention “Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. Al

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) - “La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini – sottolinea Dalla Rosa - Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associa

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) - Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che v

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che vedrà salire sul palco assieme a Otello Dalla Rosa i rappresentanti delle 5 liste della coalizione che ne sostengono la candidatura: ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) – ‘La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini ‘ sottolinea Dalla Rosa – Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associazioni e comitati parlando di sociale, anziani, mobilità, lavoro, giovani, futuro, sicurezza, ambiente. Abbiamo parlato della ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all’iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention ‘Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. All’evento prenderanno parte: Renato Brunetta, economista e deputato di Forza Italia; Francesco ...

Vicenza Teatro dalla Scuola - la finalissima 2018 : Già al lavoro la commissione itinerante che entro il 5 giugno dovrà individuare gli spettacoli finalisti, attesi alla prova del palcoscenico in una speciale rassegna aperta al pubblico in programma ...

Mobilità a Vicenza - Rucco 'Dalla Rosa non è credibile' : Quando Dalla Rosa va sul tecnico dimostra tutta la sua insufficienza di visione, perchè qualsiasi tecnico, anche il più bravo del mondo, deve avere un indirizzo da chi guida l'Amministrazione con il ...