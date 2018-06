Viaggi | l’Emilia si assapora con lentezza

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Antichi cammini che attraversano borghi e colline, da apprezzare passo dopo passo. Eccellenze dell’enogastronomia di cui gustare ogni sapore, nella terra della Food Valley. Crociere sul Po, per godersi il piacere di navigare nella natura. E poi splendidi castelli, regge, parchi naturali. Il territorio tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia è un mondo prezioso da esplorare con. «Slow Tourism per contrapporsi al turismo di massa, a quel “mordi e fuggi” delatore riscoprendo sempre più il piacere del “vivere” un territorio e incontrare la sua comunità»: spiega Natalia Maramotti, la Presidente di Destinazione Turistica Emilia, il nuovo ente pubblico per la promo-commercializzazione turistica del territorio delle tre province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Il 2018 è l’anno internazionale del cibo italiano e del patrimonio culturale europeo, inoltre il turismo lento è sempre ...