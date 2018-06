Vertice per la pace

Trump e Kim Jong-Un a singapore per lo storico Vertice di domani : ...sottolineato lo stesso Kim nell'incontro con il premier di singapore - A distanza di poche ore sono atterrati a singapore i due leader sui quali per alcune ore si accenderanno i riflettori del mondo. ...

Kim è arrivato a Singapore per il Vertice. Trump : «Tutto il mondo sta guardando» : Martedì lo storico incontro, la città blindata: metà della spesa totale per la sicurezza. Il Papa: «Prego perché i colloqui possano contribuire alla pace»

Oggi il Vertice di coalizione - per assegnare nomine e deleghe : Questa sera, verso le 18, è previsto il vertice tra il neo nominato premier Giuseppe Conte e i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L'obiettivo della riunione, che si svolgerà a palazzo Chigi, sarà quello di iniziare a individuare le figure che andranno a comporre il Consiglio dei ministri e non solo.Di Maio ha dichiarato, durante la trasmissione In mezz'ora in più di Rai 3, che sulle deleghe "non c'è nessun accordo di tipo manuale ...

Governo : Di Maio - oggi Vertice per individuare viceministri e sottosegretari : Roma, 10 giu, (AdnKronos) – oggi si riunirà a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio “per individuare” i viceministri e i sottosegretari del nuovo esecutivo. A confermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. L'articolo Governo: Di Maio, oggi vertice per individuare viceministri e ...

Vertice di Singapore : tutto pronto per l'incontro fra Trump e Kim Jong un : ... il presidente statunitense sta infatti insistendo da giorni, e al G7 ha lo ha ribadito, sul rientro di Mosca nel Gruppo dei paesi maggiomente industrializzati al mondo. Putin ha poi ricordato che ...

Attesa per il Vertice tra Kim e Trump - allerta sicurezza a Singapore - : Massima attenzione nel luogo dove si terrà lo storico summit del 12 giugno. Rafforzata la presenza della polizia, così come i posti di blocco e le barriere di cemento. Il costo: circa 12 milioni di ...

Salvini in Europa a mani vuote : nessuna proposta italiana per riformare Dublino al Vertice Ue di fine giugno : Un gran parlare sull'immigrazione, ma al Consiglio europeo di fine giugno l'Italia si presenterà a mani vuote. Il nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini non pianifica di presentare un'altra proposta di riforma del regolamento di Dublino, dopo la bocciatura di quella approdata ieri al vertice europeo di Lussemburgo. Dopo aver invocato, da tempo, la revisione di un regolamento ritenuto penalizzante per l'Italia da tutte le forze ...

Ipercoop - Vertice in Regione con i sindacati. : Solo un tiepido spiraglio per i 138 lavoratori Ipercoop. Questo pomeriggio in Regione il tavolo di concertazione convocato dall'assessore al lavoro Sonia Palmeri, alla presenza del collega delegato ...

Coree : passi avanti per l'unione - il 14 giugno un Vertice militare Video : Dopo un primo incontro tenutosi lo scorso aprile, la Corea del Sud e la Corea del Nord hanno accettato di organizzare un nuovo summit il 14 giugno, questa volta discutendo di relazioni militari. L'incontro si terra' a Panmunjeom, luogo simbolo dell'armistizio firmato nel 1953 tra le due Coree e villaggio dove, tramite un accordo ministeriale, si è concordato un altro incontro per il 22 giugno che vedra' la partecipazione della Croce Rossa per ...

Vertice Trump-Kim : Singapore designa "zona speciale" per summit

