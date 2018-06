Verdi al Napoli Ufficiale | Il calciatore firma e posa con De Laurentiis Cinquanta

Verdi è il primo acquisto del Napoli : firmato un quinquennale : E' stato oggi il giorno di Simone Verdi . L'esterno d'attacco della Nazionale è arrivato a ora di pranzo a Villa Stuart in Roma , per sostenere le visite mediche con il Napoli . Dopo tutti gli esami ...

Calciomercato Napoli - visite mediche per Verdi : tutti i dettagli economici : Calciomercato Napoli – visite mediche in corso per Simone Verdi. L’ormai ex attaccante del Bologna è arrivato a Roma in tarda mattinata e intorno alle 13:30 si è recato presso la clinica Villa Stuart per i test medici di idoneità sportiva. Effettuati tutti i controlli, Verdi più tardi incontrerà il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e firmerà un contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi cinque anni. Il costo ...

Simone Verdi è del Napoli : visite mediche e firma - in serata l’annuncio! I dettagli economici : Simone Verdi è un nuovo calciatore del Napoli, primo acquisto del patron De Laurentiis dall’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina visite mediche in corso per Simone Verdi. L’ormai ex attaccante del Bologna è arrivato a Roma in tarda mattinata e intorno alle 13:30 si è recato presso la clinica Villa Stuart per i test medici di idoneità sportiva. Effettuati tutti i controlli, Verdi più tardi incontrerà il presidente del Napoli, Aurelio ...

