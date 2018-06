Velo ok funziona | un deterrente contro l' alta velocità in strada

Saiy è un’assistente vocale offline Velo ce e funzionale con algoritmi altamente ottimizzati : Saiy è un'applicazione che mette a disposizione un'assistente vocale offline che ha il proposito di essere veloce e funzionale grazie ad algoritmi altamente ottimizzati . Per eseguire i comandi vocali è sufficiente pronunciare la parola chiave o premere un pulsante in modo da attivare Saiy senza il bisogno di aprire un'app separata. L'articolo Saiy è un’assistente vocale offline veloce e funzionale con algoritmi altamente ottimizzati ...

Ue : Grillo - è disfunzionale e va riformata - buona idea euro a due Velocità : Roma, 16 mag (AdnKronos) – “L’Unione europea in passato aveva molti meriti, ma ora è disfunzionale, ha bisogno di riforme. Il Parlamento europeo non ha alcun potere, le decisioni sono prese dai commissari. E se si guarda a chi siede nelle commissioni, si trova un politico circondato da sette lobbisti. Indovina chi prende le decisioni?”. Lo dice Beppe Grillo in un’intervista su Newsweek rilanciata dal suo ...