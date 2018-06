Vela – Rolex Giraglia 2018 | Eolo capriccioso nella prima giornata di regate nel golfo di

sportfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) Solo i grandi Wally 100 hanno concluso la prova diannullate per le altre Classi nel secondo giorno delle prove costiere Laprosegue anche domani, con la terza e ultimadi prove inshore e la concentrazione in salita – soprattutto verso i modelli meteorologici – in vista della partenza della ‘lunga’ di mercoledì 13. L’unica Classe che è riuscita a ‘portarsi a casa’ una prova è stata quella dei grandi Wally 100, che grazie alla loro velocità sono riusciti nell’impresa di anticipare i capricci del vento. Vincitore diil nuovissimo Tango, che schiera a bordo due leggende quali Marc Pajot e Thierry Peponnet, davanti a Magic Carpet Cubed – che può contare su un after guard monumentale, con campioni del calibro di Jochen Schuemann, Tom Whidden, Marcel Van Triest e terza piazza per Galateia, che può contare sul talento del velista britannico ...