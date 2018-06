Vaticano | mons Capella a processo per pedopornografia Ultime notizie | accuse al

Scaricava file pedopornografici col pc della chiesa - monsignor Capella a processo in Vaticano : L'ex funzionario della nunziatura di Washington è accusato di pedopornografia con l'aggravante dell'ingente quantità. Avrebbe scaricato file con minori in atti sessuali mentre era in visita come diplomatico in Canada, usando il computer di una chiesa locale. monsignor Capella è stato già arrestato nell'aprile scorso dalla Gendarmeria vaticana.Continua a leggere

Vaticano - rinviato a giudizio monsignor Capella. Ex consigliere di Washington accusato di possesso di pedopornografia : monsignor Carlo Alberto Capella sarà processato dal Tribunale penale della Santa Sede per detenzione e scambio di materiale pedopornografico con l’aggravante dell’ingente quantità. Lo ha deciso il giudice istruttore Vaticano che ha rinviato a giudizio l’ex consigliere della nunziatura a Washington “perché il reato contestato riguarda fatti commessi da un pubblico ufficiale, anche se all’estero”, ovvero negli Stati Uniti e in Canada. Norma ...

Vaticano - Papa Paolo VI e monsignor Romero santi il 14 ottobre : Vaticano, Papa Paolo VI e monsignor Romero santi il 14 ottobre Ad annunciarlo è stato Papa Francesco: con il pontefice lombardo e l'arcivescovo salvadoregno anche due preti italiani e due suore, una tedesca e una spagnola Parole chiave: ...

Vaticano - Papa Paolo VI e monsignor Romero santi il 14 ottobre - : Ad annunciarlo è stato Papa Francesco: con il pontefice lombardo e l'arcivescovo salvadoregno anche due preti italiani e due suore, una tedesca e una spagnola

Mons. Capella e la linea 'dura' del Vaticano contro la pedopornografia! : Una mossa politica che, di fatto, ha salvato Capella dalla giustizia d'Oltreoceano, evitandogli in tal modo un processo negli Stati Uniti o in Canada, dove sarebbero avvenuti gli scambi di materiale ...

SCANDALO Vaticano - MONS. CAPELLA ARRESTATO PER PEDOPORNOGRAFIA/ La battaglia di Papa Francesco : PEDOPORNOGRAFIA, ARRESTATO monsignor CAPELLA. VATICANO, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni per possesso di materiale pornografico avente per oggetto anche soggetti minori(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Scandalo in Vaticano. Monsignore in manette per pedopornografia : Roma - Altra tegola per Papa Francesco e nuovo Scandalo in Vaticano. Ieri è stato infatti arrestato monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington , il numero tre della ...

Pedopornografia - arrestato in Vaticano Monsignor Capella : CITTÀ DEL Vaticano - «Questa mattina, su proposta del Promotore di Giustizia, il giudice istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha emesso un mandato di...

Pedopornografia - arrestato Mons. Capella/ Vaticano - ex addetto Nunziatura Washington : no immunità diplomatica : Pedopornografia, arrestato monsignor Capella. Vaticano, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni per possesso di materiale pornografico avente per oggetto anche soggetti minori(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:55:00 GMT)

PEDOPORNOGRAFIA - ARRESTATO MONS. CAPELLA/ Vaticano - ex addetto Nunziatura Washington : non un prete qualunque : PEDOPORNOGRAFIA, ARRESTATO monsignor CAPELLA. Vaticano, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni per possesso di materiale pornografico avente per oggetto anche soggetti minori(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:43:00 GMT)

Vaticano - arrestato per pedofilia un monsignoreex funzionario della Nunziatura di Washington : Vaticano, arrestato per pedofilia un monsignoreex funzionario della Nunziatura di Washington Monsignor Carlo Alberto Capella era secondo segretario della Nunziatura Apostolica di Washington. Il reato è di detenzione di materiale pedopornografico. Il sacerdote era stato richiamato in Vaticano, ospitato nel Collegio dei Penitenzieri Continua a leggere

Vaticano - arrestato per pedofilia un monsignoreex funzionario della Nunziatura di Washington : Vaticano, arrestato per pedofilia un monsignoreex funzionario della Nunziatura di Washington Monsignor Carlo Alberto Capella era secondo segretario della Nunziatura Apostolica di Washington. Il reato è di detenzione di materiale pedopornografico. Il sacerdote era stato richiamato in Vaticano, ospitato nel Collegio dei Penitenzieri Continua a leggere

Pedofilia : arrestato in Vaticano ex addetto Nunziatura - Monsignor Capella : Questa mattina, su proposta del Promotore di Giustizia, il Giudice Istruttore del Tribunale del Vaticano ha emesso un mandato di cattura a carico di mons. Carlo Alberto Capella, ex funzionario della ...

Pedopornografia - arrestato monsignor Capella/ Vaticano - ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni : Pedopornografia, arrestato monsignor Capella. Vaticano, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni per possesso di materiale pornografico avente per oggetto anche soggetti minori(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:19:00 GMT)