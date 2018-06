VASCO ROSSI | CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO Scaletta e canzoni | video | finale con i

VASCO ROSSI - Concerto Roma Stadio Olimpico/ Scaletta e canzoni : video - Gigi D'Alessia "Siamo soli in 50mila" : Vasco Rossi, Concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi, lunedì 11 giugno: bagno di folla per il rocker di Zocca. Orari, biglietti, Scaletta e tutto quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:57:00 GMT)

Lorenzo Rossi Sturani : "VASCO - un padre presente e io un suo grande fan" : Lorenzo, ospite a "I Padrieterni" di Federico Taddia e Matteo Bussola, ci apre il suo mondo da "figlio del Komandante": com'è Vasco Rossi papà? Come hanno costruito un rapporto nato in salita? ...

Orari e scaletta di VASCO ROSSI a Roma l’11 e 12 giugno - ultimi biglietti disponibili e regole d’ingresso all’Olimpico : Prosegue con un'altra doppietta, quella di Vasco Rossi a Roma l'11 e 12 giugno, il VascoNonStop Live negli stadi italiani: dopo il debutto a Torino, da cui è stato tratto il primo video ufficiale sulle note de Il Mondo che Vorrei, e quelle di Padova, arrivano le due date allo stadio Olimpico nella Capitale. Al giro di boa del suo tour, che proseguirà poi con le quattro date di Bari e Messina, Vasco porterà a Roma la scaletta del suo nuovo ...

Biglietti falsi per i concerti di VASCO ROSSI - i circuiti non ufficiali e le raccomandazioni per evitarli : Col debutto del VascoNonStop Live lo scorso primo giugno a Torino, è tornata a farsi necessaria la raccomandazione al pubblico di evitare l'acquisto su circuiti non ufficiali per evitare di ritrovarsi con Biglietti falsi per i concerti di Vasco Rossi rischiando di vedersi rifiutato l'accesso allo stadio. Il fan club del Blasco ha fatto presente di aver ricevuto diverse segnalazioni di acquirenti truffati, che hanno acquistato Biglietti presso ...

VASCO ROSSI - Ermal Meta - TheGiornalisti - Lo Stato Sociale : i concerti dell' Estate 2018 a Bari e provincia : ... sarà felice ora di conoscere le date ufficiali e le località del VascoNONSTOP LIVE 2018 , lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo che arriverà a giugno negli stadi di 5 città. Un ...

VASCO ROSSI nel film su Don Ciotti - Così in Terra - in onda su Rai3 l’8 giugno (video) : “Le nostre vite spericolate” : C'è anche la partecipazione di Vasco Rossi nel film su Don Ciotti, Così in Terra, in onda l'8 giugno su Rai3 in prima serata dalle 21.15. L'amicizia tra il rocker e il sacerdote degli ultimi, fondatore dell'associazione antimafia Libera, è ormai nota da tempo: Vasco ha sempre sostenuto le battaglie per la legalità del prete di frontiera, da sempre impegnato a denunciare tutte le mafie soprattutto nelle zone più martoriate dalla criminalità ...

Federica Pellegrini da VASCO ROSSI : “una di quelle sere che non dimenticherai mai” [VIDEO] : Federica Pellegrini si concede una serata diversa dal solito e si precipita al concerto di Vasco Rossi, la nuotatrice entusiasta dell’evento musicale Federica Pellegrini scrive su Instagram a corredo di uno scatto al fianco di Vasco Rossi: “una di quelle sere che non dimenticherai mai”. Ieri, la nuotatrice azzurra infatti ha trascorso una serata diversa all’insegna della musica e del divertimento. La Divina è stata al ...

Maltempo a Padova : chiusi i park per il concerto di VASCO Rossi : Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla zona ovest di Padova. Diversi allagamenti si sono verificati nelle zone di Selvazzano e Tencarola, con traffico rallentato in tutta l’area. Anche il centro di Abano Terme è stato particolarmente colpito. Problemi anche allo stadio Euganeo dove stasera si esibirà Vasco Rossi nella sua seconda data Padovana. Poco dopo le 15 un violento acquazzone si è abbattuto sui fan in attesa. ...