Vaccini | l’Iss | “Le coperture continueranno ad aumentare nel 2018”

meteoweb.eu

: L'Iss tranquillizza: “tanti vaccini insieme non comportano alcun rischio per la salute” - NutraceuticaIT : L'Iss tranquillizza: “tanti vaccini insieme non comportano alcun rischio per la salute” -

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Un incoraggiante aumento di copertura vaccinale” è stato osservato a seguito del decreto legge e “l’effetto è probabilmente sottostimato in quanto la sua implementazione è iniziata solo nella seconda parte del 2017“. Le, nonostante non manchi chi cerca di rendere difficile le procedure,adper il recupero dei non vaccinati, il cammino nel 2018 potrebbe esser “più facile” rispetto a quanto già fatto. Tuttavia, “una valutazione approfondita degli effetti della legge dovrebbe essere effettuata dopo tre anni”. Sono le conclusioni a cui arrivano gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in un articolo pubblicato sulla rivista Eurosurveillance, sui risultati del decreto. L’articolo scientifico, che vede tra i suoi firmatari Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie ...