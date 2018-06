Vacanze estive | soggiorni più brevi ma budget più ricco

3 azioni per Vacanze estive alla grande : ... DAL, I costi del carburante in aumento potrebbero essere un fattore zavorrante per la società ma il settore nel suo insieme sta reagendo e i prezzi stanno reggendo anche grazie a una forte economia ...

Vacanze estive in regione? Prezzi più alti che in Puglia : TRENTO . Lo studio è stato condotto utilizzando il prezzo medio a notte, per un gruppo di 4 persone, durante una settimana in alta stagione, in agosto, e una in bassa stagione, in settembre. Si scopre ...

Viaggi & Turismo : ecco quando conviene prenotare le Vacanze estive in base alla destinazione : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo report “Best Time to Book” svelando quando i Viaggiatori possono trovare e prenotare gli hotel ai prezzi più bassi questa estate. Per raccogliere queste informazioni, TripAdvisor ha analizzato lo storico dei dati relativi ai prezzi degli hotel per identificare i periodi in cui le tariffe per il periodo estivo in alcune delle principali ...