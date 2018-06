Usa | Trump disse a Macron | “L’Europa è peggio della Cina”

Usa - la “Bomba F” di Roberto De Niro : “Fuck Trump” e il pubblico dei Tony Awards si alza in piedi : Due anni fa lo definì “cane stupido” aggiungendo che gli avrebbe volentieri tirato un pugno. Ier Robert De Niro si è scagliato nuovamente contro Donald Trump. Nel corso della cerimonia di consegna dei Tony Awards, ieri sera in diretta televisiva dal Radio City Music Hall di New York, ha utilizzato quella che i media americani definiscono “la bomba F”: chiamato a presentare sul palco Bruce Springsteen, l’attore premio ...

Summit Usa-Corea - Trump ottimista. Kim lo invita a Pyongyang - : "Andrà molto bene", ha affermato il presidente Usa durante il pranzo con il premier malese, Lee Hsien Loong, di cui è ospite. Secondo un quotidiano sudcoreano, che cita una fonte anonima, il leader ...

Usa e Nord Corea trattano i dettagli del vertice. Trump e Kim Jong-Un a Singapore : Ieri Kim Jong-Un incontrando il premier di Singapore Lee Hsien Loong , ha sottolineato che il mondo intero sta guardando a questo storico summit. Lee a sua volta si è detto fiducioso in una svolta ...

Singapore - vertice Trump-Kim Jong-un/ Ultime notizie Usa-Corea del Nord : osservatori “no risultati immediati” : vertice Usa-Corea del Nord a Singapore: Ultime notizie, in attesa del summit fra Trump e Kim Jong-un di martedì 12 giugno 2018. Appello del Papa per la pace nelle Coree e sul nucleare(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:03:00 GMT)

Caos in Canada - insulti Usa-Trudeau Germania : "Trump ha distrutto il G7" : "Conte è un gran brava persona, gli italiani hanno fatto bene a sceglierlo. Farà un gran lavoro". Ma il G7 si conclude nel Caos: gli Usa mandano all'aria l'accordo finale. Pesanti crepe nei rapporti con l'Ue Segui su affaritaliani.it

Summit Usa-Corea del Nord a Singapore/ Ultime notizie - Kim Jong-un prepara vertice con Trump : “siamo pronti” : vertice Usa-Corea del Nord a Singapore: Ultime notizie, in attesa del Summit fra Trump e Kim Jong-un di martedì 12 giugno 2018. Appello del Papa per la pace nelle Coree e sul nucleare(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 14:25:00 GMT)

Singapore - summit Trump-Kim nell’hotel-bunker : costo 15 milioni. Nordcoreano Usa aereo cinese e cambia numero volo : Singapore spenderà circa 15 milioni di dollari per organizzare lo storico summit in programma martedì tra il leader Nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una somma frutto soprattutto della misure di sicurezza portate ai massimi livelli: rafforzata la presenza della polizia, i posti di blocco e le barriere di cemento poste a protezione delle “aree di evento speciale”. In particolare il ...

Usa-Corea del Nord a Singapore - Trump ha una vaga idea dei poteri di Kim Jong-Un? : Questo fine settimana al G7 Trump ha chiaramente fatto capire che l’incontro con gli storici alleati degli Stati Uniti non lo interessava, anzi era una sorta di scocciatura diplomatica. Irritato dal una frase di Justin Trudeau, ha fatto saltare l’accordo sul commercio e non ha firmato il comunicato congiunto, lasciando tutti di stucco. Il presidente era troppo preso da un incontro ben più importante, quello con Kim Jong-un che si terrà il 12 ...

Putin - pronto ad incontrare Trump quando Usa pronti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump promuove solo l'Italia"Bene Conte - farà un gran lavoro" Ma al G7 è rottura tra Usa e Ue : "Conte è un gran brava persona, gli italiani hanno fatto bene a sceglierlo. Farà un gran lavoro". Ma il G7 si conclude nel caos: gli Usa mandano all'aria l'accordo finale. Pesanti crepe nei rapporti con l'Ue Segui su affaritaliani.it

Trump attacca Trudeau : «Gli Usa non appoggeranno il comunicato del G7» : Donald Trump scrive in un tweet a sorpresa che gli Stati Uniti non avallano più il comunicato finale del G7 dopo le dichiarazioni false di Trudeau

Lotta a muso duro tra il mondo dello sport professionistico americano e Trump. Gli atleti non vogliono inginocchiarsi durante l'inno. Un no che costa caro.