Usa | sanzioni a Russia per cyberattacchi

Putin : 'Dazi Usa sono sanzioni' : ... ha risposto a una domanda sui dazi su acciaio e alluminio imposti da Donald Trump all'Europa, ricordando che i leader europei hanno a lungo ignorato i suoi moniti sui pericoli di un mondo dominato ...

Usa, media: Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per dazi

Nato e Usa frenano l’Italia sulla Russia : le sanzioni restano : Il dialogo politico con la Russia va tenuto aperto, ma senza mettere in discussione le sanzioni, fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento. È il monito che la Nato e gli Usa inviano all’Italia, dopo i discorsi al SeNato e alla Camera del nuovo premier Conte in occasione del voto di fiducia. Il primo a commentare è stato il segretario ge...

La Nato e gli Usa 'frenano' l'Italia sulla Russia : le sanzioni restano : New York - Il dialogo politico con la Russia va tenuto aperto, ma senza mettere in discussione le sanzioni, fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento. È il monito che la Nato e gli Usa ...

Sanzioni a Mosca - l'alt della Nato all'Italia. Ora gli Usa attendono Roma al varco : Subito un avviso al governo Conte: le Sanzioni contro la Russia non si toccano. Nel suo discorso al SeNato il neo presidente del Consiglio italiano aveva aperto a una revisione delle misure ...

Dazi - Usa valuta altre sanzioni a Canada : 01.57 La Casa Bianca sta discutendo eventuali nuove sanzioni economiche contro il Canada, paese che a fine settimana ospiterà il G7, in risposta alla minaccia di Ottawa di imporre Dazi dal prossimo mese su circa 13 miliardi di dollari di merci 'made in Usa', tra cui il succo d'arancia, la salsa di soia e le barche gonfiabili. Lo scrive il Washington Post. La minaccia di ritorsione canadese è legata ai Dazi Usa su acciaio e alluminio.

Usa : sanzioni finché Russia non cambia : 16.57 "L'Italia è uno dei nostri più forti alleati" nella Nato, ma "sulla Russia crediamo che le sanzioni vadano mantenute fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento". Lo ha detto l' ambasciatrice Usa Hutchinson, commentando quanto affermato ieri dal premier Conte in Senato. Il segretario generale della Nato Stoltenberg afferma che spera "d'incontrare presto" Conte.Elogia "il forte sostegno dell'Italia al dialogo con Mosca", ma che ...

Ambasciatore Usa Nato - sanzioni restano finché Mosca non cambia : "L'Italia è uno dei nostri più forti alleati" nella Nato, ma "sulla Russia crediamo che le sanzioni vadano mantenute fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento". Lo ha detto l'ambasciatrice ...

Conte : restiamo nella Nato e con Usa ma via sanzioni alla Russia : "Intendiamo preliminarmente ribadire la convinta appartenenza del nostro Paese all'Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato. Saremo però anche fautori di una ...

Ecco una lista di società europee che operano in Iran a dispetto delle sanzioni Usa - : Nonostante il ritiro del presidente Donald Trump dal Joint Comprehensive Plan of Action , JCPOA, , noto anche come accordo sul nucleare Iraniano, i suoi alleati europei stentano a seguire il suo ...

Google e Facebook accUsate di aver violato il GDPR : chieste sanzioni da miliardi di euro : Facebook e Google hanno già ricevuto un reclamo per non aver rispettato i requisiti del nuovo regolamento europeo sulla privacy. Ecco cosa rischiano L'articolo Google e Facebook accusate di aver violato il GDPR: chieste sanzioni da miliardi di euro proviene da TuttoAndroid.