Usa | nuove sanzioni contro la Russia per cyberattacchi

Piazza Affari : breve paUsa prima di nuove discese? I titoli hot : La motivazione è da ricondurre alla situazione politica in Italia e la spinta ribassista si è concretizzata nel giro di pochissimi giorni. Il Ftse Mib è passato così da un'impostazione neutro-...

GDPR : giornali Usa offline in Europa a caUsa delle nuove regole : Il GDPR, il nuovo regolamento dell' Unione europea sulla tutela dei dati personali, è finalmente entrato in vigore. Un rinnovamento dei parametri sulla gestione dei dati personali che mira a una maggiore tutela degli internauti: Bruxelles ha ribadito con fermezza che il suo obiettivo è quello di garantire la sicurezza del singolo, ormai sempre più esposto alle insidie di un innumerevole moltitudine di società che demandano all'utente l'accesso ...

Targa prova - Si può Usare solo sulle auto nuove - da immatricolare : Una presa di posizione che non dice nulla di nuovo, ma che rischia di tagliare le gambe a migliaia di operatori che commerciano in auto usate, concessionarie ufficiali e rivenditori indipendenti: altolà alla circolazione con Targa prova di auto immatricolate ma non assicurate. La pietra tombale a questa prassi lha messa il ministero dellInterno, con un parere in cui, in buona sostanza, afferma che non si può marciare né sostare su strade ...

Usa - vendite di nuove abitazioni in calo ad aprile : Teleborsa, - Diminuiscono le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti . Ad aprile il dato ha evidenziato un decremento dell'1,5% a 662 mila unità rispetto alle 672 mila unità riviste di marzo , ...

Iran - Pompeo indica la road map degli Usa : "Nuove sanzioni senza precedenti" : Quando le sanzioni saranno implementate, prosegue, l'Iran 'lotterà per tenere in vita la propria economia'. La strategia americana prevede 'di evitare, con la collaborazione dei nostri alleati nella ...

Mario Batali - chef Usa indagato per molestie sessuali/ Dopo divorzio Eataly nuove accuse a socio di Bastianich : Mario Batali, chef stellato Usa indagato per molestie sessuali: Dopo il divorzio da Eataly per lo stesso motivo, nuove accuse da altre donne per il socio e amico di Joe Bastianich(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:03:00 GMT)

Lavrov : business Ue pagherà caro nuove sanzioni Usa contro Russia : In base al ministero degli Esteri russo, le sanzioni unilaterali americane arrecano un colpo significativo all'economia mondiale.

Tesoro Usa - nuove sanzioni all'Iran. Nel mirino Governatore della Banca centrale : Teleborsa, - Nuovo round di sanzioni contro l'Iran. Dopo l'annuncio della scorsa settimana del presidente americano Donald Trump che ha deciso di uscire dallo storico accordo sul nucleare iraniano, il ...

Sicurezza stradale 2018 : statistiche - nuove strategie - confronto Italia Europa e Usa : Quando un automobilista interagisce con il cellulare , sms, streaming video, e-mail, ecc., distoglie gli occhi dalla strada per diversi secondi alla volta. Una ricerca dimostra che l'uso del ...