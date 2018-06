Usa - la ragazza allergica al sole sfida i raggi UV per ritirare il diploma : Ricorda un astronauta Riley McCoy mentre con il suo cappuccio schermato si dirige sicura verso il palco per ritirare il diploma. In quattro anni alla Dana Hills High, in California , la diciottenne ...

Kimi Raikkonen denuncia una ragazza canadese per estorsione/ Lei lo accUsa di molestie sessuali : Kimi Raikkonen denuncia ragazza canadese per estorsione: lei lo accusa di molestie sessuali. Una vicenda particolare quella con protagonista suo malgrado il pilota della Ferrari(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:18:00 GMT)

Usa - la ragazza con il mitra che divide l’America : Un tweet con un’immagine ha riacceso la battaglia dei movimenti pro-armi degli Stati Uniti. È la foto di una ragazza in mini abito bianco, con lunghi ricci biondi e, dietro la schiena, un R-10, il fucile da combattimento semi-automatico che è stato usato in quasi tutte le stragi americane degli ultimi anni. Questo il commento che l’accompagna: «Ora che mi sono laureata alla @KentState, posso finalmente girare armata nel campus. Avrei dovuto ...

Verona - ragazza pakistana “reclUsa” : liberata dalla polizia a Islamabad : Verona, ragazza pakistana “reclusa”: liberata dalla polizia a Islamabad Verona, ragazza pakistana “reclusa”: liberata dalla polizia a Islamabad Continua a leggere L'articolo Verona, ragazza pakistana “reclusa”: liberata dalla polizia a Islamabad proviene da NewsGo.

Pamela - la Procura accUsa : 'La ragazza fu uccisa e violentata da Oseghale' : Oseghale violentò Pamela Mastropietro quando la giovane, poi uccisa e fatta a pezzi, assunse eroina. Lo sostiene la Procura di Macerata dopo l'esito degli esami del Ris che attestano che ci fu un ...

La ragazza - paralizzata dalla paura - non reagì. Cade l'accUsa di stupro per il branco. La sentenza indigna la Spagna : La molto attesa sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in Spagna per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada' ('Branco') per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale, in assenza di violenza palese.Le condanne a nove anni invece dei 20 chiesti dall'accusa sono state accolte dalle proteste delle decine di militanti femministe che si era riunite ...

SiracUsa - incidente stradale : tre morti - anche ragazza incinta : È di tre morti , tra cui una donna incinta , e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla provinciale 12 tra Cassibile e Floridia, nel Siracusano. L'auto con a bordo ...

SiracUsa choc - strage stradale. Morti tre giovani : anche una ragazza incinta : Un'auto, per ragioni ancora da chiarire, è volata giù dal cavalcavia, lungo la Provinciale 12 che collega Floridia a Cassibile. Il conducente - morto sul colpo - sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo. Una quarta ragazza a bordo è stata trasportato in elisoccorso al Cannizzaro.Continua a leggere

Ragazza morta in Pakistan - padre - zio e fratello accUsati di omicidio/ Oggi l’autopsia : “Stava bene” : Sana, fermati per omicidio padre, fratello e zio “L’hanno uccisa loro”. Arrivano nuovi aggiornamenti circa l'assassinio ella 25enne Ragazza Pakistana cresciuta a Brescia(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:46:00 GMT)

Ragazza morta in Pakistan - fermati padre zio e fratello con l'accUsa di omicidio : La 25enne cresciuta a Brescia è morta lo scorso 18 aprile. Sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato

AccUsata di infanticidio : il giudice valuterà la messa alla prova della ragazza : LECCE - Caso rinviato. Prossima udienza, 28 giugno. Al centro della vicenda, la ragazza di Squinzano oggi 18enne , minore all'epoca dei fatti, , sulla quale pendono le accuse di infanticidio e ...

Ragazza travolta dal treno a Torino Porta SUsa : #suicidio. Ritrovato il diario della ragazza : Una mattina come tante, ad attendere il treno per andare a scuola insieme ai compagni e a qualche insegnante. L’arrivo del treno, il fischio che avvisava di allontanarsi dai bordi della banchina e poi il tragico incidente. B.I., studentessa di Rivoli, è morta così sotto gli occhi di tutti. Erano appena passate le sette di ieri mattina con il treno che doveva prendere per raggiungere Vercelli dove ha sede il liceo musicale che frequentava. ...

Usa negano l’asilo a Shakila - sfregiata dal marito Taliban : la ragazza accolta dal Canada : Usa negano l’asilo a Shakila, sfregiata dal marito Taliban: la ragazza accolta dal Canada Shakila Zareen è una ragazza afgana di 23 anni che sei anni fa fu sfregiata dal marito legato ai talebani. Dopo diversi interventi di ricostruzione facciale ha ottenuto l’asilo politico a Vancouver: “Non resterò in silenzio”.Continua a leggere Shakila Zareen è […]

