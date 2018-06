Uomini e Donne news | Virginia Stablum in ospedale | messaggio ai fan

Uomini E DONNE/ Alex Migliorini e Alessandro D'Amico : frecciatine social tra i due ex? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, è già crisi tra Nicol. Brigante e Virginia Stablum? Tra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice spunta Valeria Bigella, ex protagonista di Temptation Island.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Alex Migliorini e Alessandro D’Amico : scambio di frecciatine sui social : Uomini e Donne, Alessandro D’Amico punzecchia Alex Migliorini sui social: la risposta dell’ex tronista Da quando Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati, della fine della loro storia d’amore si è detto e scritto tanto sui siti di gossip. Spesso, inoltre, sono stati i diretti interessati a fornire ai fan e a chi li […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico: scambio ...

Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati/ Uomini e Donne : rottura a suon di unfollow Instagram : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati, Uomini e Donne: rottura a suon di unfollow Instagram per la coppia che ha fatto impazzire gli estimatori del primo trono gay.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Uomini e Donne - Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati? : UeD, è rottura fra Mario Serpa e Claudio Sona È tra le coppie più amate delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Eppure, tra di loro, c’è nuovamente aria di crisi. Si tratta di Claudio Sona e Mario Serpa, primo amore nato dal trono gay della trasmissione di Maria De Filippi. I due, conosciutisi all’interno degli studi di UeD, hanno vissuto felicemente la propria storia fino allo scorso anno quando la loro relazione ha subito una battuta ...

Uomini e Donne oggi - Marta contro Nicolò? Nuova strana dichiarazione : oggi Uomini e Donne, Marta ancora contro Nicolò Brigante? L’ultima strana frase della Pasqualato Torniamo a parlare della non scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne. La bellissima Marta pare sia tornata all’attacco, o almeno così sembrerebbe dalle sue ultime Instagram Story. La giovanissima ragazza ha infatti condiviso degli scatti, accompagnati da alcune particolari […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Marta contro Nicolò? ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta : "Ursula Bennardo? In studio ci saremo come coppia o per dire che la nostra storia è finita" : Sossio Aruta, protagonista da diverse edizioni del trono over di 'Uomini e Donne', ha rivelato di essere al settimo cielo, accanto a Ursula Bennardo, la dama che gli ha rubato il cuore e che l'ha spinto a concedergli un'esclusiva: Mi piace molto ma mantengo i piedi per terra. Lei sicuramente è molto più avanti anche se non lo vuole ammettere. Sono convinto che Ursula sia una donna fantastica, una brava mamma, una persona molto dolce e ...

Uomini e Donne - Mario e Claudio : l’ultimo gesto di Serpa spiazza i fan : Uomini e Donne, Mario Serpa vuole dimenticare Claudio per sempre? Il gesto social dell’ex corteggiatore Per un motivo o per l’altro, Claudio e Mario finiscono sempre al centro dell’attenzione. La scorsa estate non si è fatto altro che parlare di loro e anche quest’anno sono sulla buona strada. Erano tornati insieme, tanto da decidere di […] L'articolo Uomini e Donne, Mario e Claudio: l’ultimo gesto di Serpa ...

Nella musica italiana le donne e gli Uomini non sono uguali : In Italia la parità di genere è un miraggio e il mondo della musica non fa eccezione. Da Sanremo ai principali festival, le artiste invitate sono poche. Perché? Le risposte di Carmen Consoli, della manager Paola Zukar e della scrittrice Giulia Blasi. Leggi

Uomini e Donne gossip - Nicolò Brigante insieme a Valeria Bigella : è crisi con Virginia? : gossip Uomini e Donne: Nicolò e Virginia stanno ancora insieme? Spunta Valeria di Temptation Island Che fine hanno fatto Nicolò e Virginia di Uomini e Donne? I due non si mostrano insieme da tempo e di recente l’ex tronista ha passato dei piacevoli momenti con un’altra donna: Valeria Bigella. Sì, proprio l’ex scelta di Gianfranco […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nicolò Brigante insieme a Valeria Bigella: è crisi con ...

Uomini e Donne - Manuel Vallicella : "Voglio una ragazza normale e mi piacerebbe diventare padre" : Manuel Vallicella, come il pubblico appassionato di Uomini e Donne ricorderà perfettamente, è l'ex tronista noto per i suoi numerosi tatuaggi (molti di questi, ben visibili, sul viso). Manuel ha preso parte al programma condotto da Maria De Filippi anche in veste di ex corteggiatore di Ludovica Valli.Ricordiamo anche che Manuel Vallicella non terminò il proprio percorso sul trono in quanto avvertì una sorta di disagio causato dal contesto ...

Uomini e Donne - Sara e Luigi non si vedono : la frecciatina di Lorenzo : Uomini e Donne, Sara e Luigi preoccupano i fan: non manca la frecciatina di Lorenzo Riccardi Che fine hanno fatto Sara e Luigi di Uomini e Donne? Dal giorno della scelta i due si sono visti molto poco. Un atteggiamento davvero strano per una coppia che è agli inizi di una storia d’amore. Un dettaglio […] L'articolo Uomini e Donne, Sara e Luigi non si vedono: la frecciatina di Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Sara e Luigi preoccupano i fan : lei sbircia i social di Lorenzo ma poi… (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Come procedono le quattro storie d'amore appena nate nello studio Canale 5? Ecco tutte le ultime novità. A quanto pare Sara Affi Fella avrebbe prima sbirciato una Stories sul profilo Instagram di un account dedicato a Lorenzo e Nicolò e poi avrebbe successivamente bloccato il profilo in questione.

Uomini e donne - il sogno di Giulia dopo l'addio con Andrea : 'Voglio un figlio' : Giulia De Lellis è pronta a rimettersi nuovamente in gioco a distanza di qualche mese dalla fine della sua storia d'amore con Andrea Damante. La star di Uomini e donne, tra le più amate in assoluto tra le corteggiatrici che abbiamo visto in questi anni nello studio del dating show di Maria De Filippi, ha svelato i suoi sogni e i suoi progetti futuri in una recente intervista rilasciata al 'Corriere della Sera'. Il sogno di Giulia De Lellis e ...

Lavoro : 160 mila mld dlr nel mondo in meno da disparità salari Uomini-donne (2) : (AdnKronos) – Su scala mondiale, rileva Quentin Wodon, economista alla Banca Mondiale e autore del rapporto, “il capitale umano rappresenta orma i due terzi della ricchezza delle nazioni, molto davanti al patrimonio naturale e alle altre forme di capitale. Le donne guadagnano meno degli uomini, il livello di ricchezza del capitale umano su scala mondiale è inferiore di circa il 20% rispetto a quello che potrebbe essere”. Il ...