Uno e centomila

ilsussidiario

: RT @AdiArpia: «Perché guardi così?» E nessuno pensa che tutti dovremmo guardare sempre così, ciascuno con gli occhi pieni dell’orrore della… - MarkInTheDark75 : RT @AdiArpia: «Perché guardi così?» E nessuno pensa che tutti dovremmo guardare sempre così, ciascuno con gli occhi pieni dell’orrore della… - WABrioschi : @Lunababaccetto Uno, nessuno e centomila ( chiedo scusa a Pirandello). - AlexiaGH20 : Chi fugge e chi ne approfitta. -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Capita di accostare cose che sembrano non c'entrare niente. Come il suicidio del famoso chef Anthony Bourdain e il pellegrinaggio Macerata-Loreto. MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 05:45:00 GMT)ELEZIONI A LUGLIO?/ "Secondo bagno a destra", la democrazia in infradito gioca brutti scherzi, di M. VitaliSe la chiesa vale meno di uno smartphone, di M. Vitali