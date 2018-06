Università | Cà Foscari Venezia sopra la media nazionale per occupazione laureati 2

Università : Cà Foscari Venezia sopra la media nazionale per occupazione laureati : Venezia , 11 giu. (AdnKronos) - Esperienza di studio e stage all’estero con l’ Università e tasso di occupazione sopra la media nazionale : sono i due primati dell’ Università Ca’ Foscari Venezia emersi dal XX Rapporto Almalaurea, diffuso oggi. L’indagine, che per quanto riguarda Ca’ Foscari ha coinvolt

Università : Cà Foscari Venezia sopra la media nazionale per occupazione laureati : Venezia, 11 giu. (AdnKronos) – Esperienza di studio e stage all’estero con l’Università e tasso di occupazione sopra la media nazionale: sono i due primati dell’Università Ca’ Foscari Venezia emersi dal XX Rapporto Almalaurea, diffuso oggi. L’indagine, che per quanto riguarda Ca’ Foscari ha coinvolto un campione di oltre 4.600 laureati, conferma le peculiarità dell’Ateneo Veneziano, le opportunità ...