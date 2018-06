Un' enorme guerra alla base di The Elder Scrolls 6?

eurogamer

(Di lunedì 11 giugno 2018) Come molto probabilmente saprete, ieri Bethesda ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro sull'attesissimo The6. Del gioco non sappiamo praticamente nulla, in quanto stato mostrato solamente un breve (anche se suggestivo) teaser, nel quale compariva il logo del prossimo episodio della serie GDR.Ovviamente, in seguito all'annuncio i fan si sono scatenati e la rete è stata invasa dalle teorie più varie riguardo il setting di questo The6. Tra le teorie emerse, ce ne sarebbe una che, partendo dmusica di sottofondo presente nel teaser, parla di un'del prossimo gioco della saga.Si è partiti, appunto, dal tema musicale. I giocatori hanno sottolineato su Reddit come la musica accompagni solitamente i temi trattati in ogni capitolo. Ad esempio i misteri di Morrowind erano accompagnati da un certo tipo di melodie, ma lo stesso ...