Un nuovo trailer per The Elder Scrolls Online | Summerset

E3 2018 : Metro Exodus : svelata la data di uscita e pubblicato un nuovo gameplay trailer : Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di rivelare nuovo gameplay di Metro Exodus. Presentato alla Press Conference di Microsoft all'E3 2018 e preso da un'area sandbox survival, il nuovo trailer di gameplay mostra le avventure di Artyom e della banda di Spartan mentre giungono a Volga in primavera.Piena di nuove esaltanti esperienze, la regione del Volga della Russia comprende il bacino idrografico del fiume più grande d'Europa, il Volga, oltre ...

E3 2018 : ecco il nuovo imperdibile trailer di Cyberpunk 2077 : Come promesso dai rumor la conferenza Xbox si chiude con un titolo che ci si aspettava ma che fino all'ultimo non era confermato. Stiamo parlando dell'attesissimo Cyberpunk 2077.Proprio mentre Phil Spencer stava salutando il pubblico ringraziando tutti coloro presenti in sala e chi si era sintonizzato da casa, si è "intromesso" il trailer del nuovo gioco di CD Projekt RED. Nessun video gameplay e nessuna data di uscita ma la promessa è che nel ...

E3 2018 : Just Cause 4 si presenta con un nuovo trailer : Just Cause 4 sale sul palco dell'E3 2018 in occasione della conferenza Microsoft, e come possiamo vedere si mette subito in mostra con un nuovo interessante trailer che ci offre frenetiche immagini di gioco senza rivelare nessun altro dettaglio.Tra esplosioni esagerate e tanta, tanta esagerazione, gli Avalanche Studios potrebbero rimediare agli errori commessi con il capitolo precedente, fin troppo instabile sul versante prestazionale.Cosa ne ...

E3 2018 : un nuovo splendido trailer per Shadow of the Tomb Raider : Continua in questi minuti la conferenza E3 2018 di Microsoft e, tra i vari protagonisti dello show, c'è stato spazio anche per Shadow of the Tomb Raider.La nuova avventura di Lara Croft, in arrivo il prossimo 14 settembre, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che ci ha fornito una nuova occhiata ad alcuni spezzoni di gameplay.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

E3 2018 : Forza Horizon 4 svelato con un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2018 c'è stato spazio anche per l'atteso Forza Horizon 4, che si è mostrato in un nuovo trailer.Da quanto emerso dalla conferenza, il gioco proporrà un open world con stagione, meteo e tempo del giorno dinamici ma sincronizzati nella community. Dal punto di vista tecnico, Forza Horizon 4 girerà a 60fps fissi su Xbox One X.Read more…

E3 2018 : Battlefield 5 ritorna con un nuovo trailer : Battlefield 5 in occasione della conferenza di Microsoft di oggi ritorna sul palco dell'E3 con un nuovo trailer, nonostante la presenza di ieri anche nella conferenza di EA.Come possiamo vedere, si tratta di un trailer non molto lungo, ma offre senz'altro qualche nuovo dettaglio della Seconda Guerra Mondiale di EA.Cosa ne pensate? Potete vedere il filmato di seguito:Read more…

E3 2018 : Crackdown 3 rivela un nuovo trailer : Crackdown 3 sale sul palco della conferenza Microsoft e si mostra in un nuovo trailer che riportiamo di seguito. Cosa ne pensate?Crackdown 3 è un titolo action/adventure per Microsoft Windows e Xbox One con lo sviluppo guidato dagli sviluppatori britannici Reagent Games e Sumo Digital, con l'ex capo di Realtime Worlds e il creatore della serie David Jones coinvolti nel progetto e pubblicato da Microsoft Studios . Continuando la serie nove anni ...

E3 2018 : Metro Exodus protagonista alla conferenza di Microsoft con un nuovo gameplay trailer : Continua la serie di titoli protagonisti della conferenza Microsoft E3 2018. Stavolta è il turno di Metro Exodus che torna a mostrarsi in un esplosivo gameplay trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate di Metro Exodus? State seguendo la conferenza E3 2018 di Microsoft?Read more…

E3 2018 : Fallout 76 si mostra con un nuovo trailer esclusivo e nuovi dettagli : Microsoft alla sua conferenza dell'E3 lancia un nuovo trailer di Fallout 76, rivelando qualche nuova informazioni riguardo il nuovo capitolo seppur senza sbilanciarsi riguardo la tipologia di gioco.Il gioco vanterà 4 volte le dimensioni di Fallout 4, è stato inoltre rivelato il setting del gioco, ci muoveremo infatti tra le lande della West Virginia. Nei panni del nostro personaggio, inoltre, saremo tra i primi a esplorare le Wasteland. ...

Planet Alpha : vediamo il nuovo trailer "Unlocking The Mysteries" : Team 17 e lo sviluppatore Planet Alpha ApS hanno lanciato il nuovo trailer per il platform Planet Alpha, intitolato "Unlocking the Mysteries", riporta Gematsu.Nel nuovo trailer di gioco, che possiamo vedere di seguito, potremo avere uno scorcio di gioco mentre il filmato ci invita a risolvere i misteri.Vale la pena ricordare che Planet Alpha è attualmente in cantiere e che uscirà per PlayStation 4, Microsoft Xbox One, Nintendo Switch e Windows ...

E3 2018 : un tuffo in Anthem con data di uscita - trailer - nuovo video gameplay e tanti dettagli : Anthem ha concluso la conferenza EA all'E3 2018 con una lunga chiacchierata tra gli sviluppatori, che oltre a mostrare un nuovo trailer hanno svelato tantissimi dettagli inediti sull'atteso titolo sviluppato da BioWare.Per lo studio, Anthem non sarà un classico MMO né un single player, ma una un'esperienza in grado di ibridare questi due generi. Il vastissimo open-world del gioco sarà condiviso tra tutti gli utenti e offrirà una storia ...

E3 2018 : FIFA 19 in un nuovo trailer che conferma la licenza ufficiale della Champions League : FIFA 19 avrà i diritti della Champions League, è ufficiale. Si tratta di un grandissimo annuncio per il calcistico di casa EA dato che la competizione in precedenza era in mano ai rivali di sempre di Pro Evolution Soccer. La competizione sarà presente in tutte le modalità, Il Viaggio, FIFA Ultimate Team, la carriera ma anche con una modalità completamente dedicata a questa importantissima competizione. Si tratta di un'aggiunta davvero ...

Total War Three Kingdoms : disponibile un nuovo trailer : Nella giornata di oggi Sega e Creative Assembly hanno pubblicato un trailer dedicato al loro nuovo strategico Total War: Three Kingdoms.Come riporta Dualshockers il trailer mostra uno scontro tra il leggendario generale Cao Cao contro l'impareggiabile guerriero Lu Bu. Dal video possiamo apprendere che ci sono differenti tipi di comandanti che hanno inoltre l'abilità di schierare truppe diverse. Anche l'interfaccia utente è stata migliorata, ...

OVERKILL’s The Walking Dead – Disponibile un nuovo trailer dedicato a Heather : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno appena rilasciato il trailer conclusivo che introduce l’ultimo personaggio giocabile di OVERKILL’s The Walking Deadl’attesissimo videogioco sviluppato da OVERKILL – A Starbreeze Studio. OVERKILL’s The Walking Dead: Heather si mostra in un video Questo nuovo video, forse il più brutale della serie, svela Heather, una tosta esploratrice che ...