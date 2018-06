UFO | dalle prime segnalazioni degli anni ’50 ad oggi | un convegno sul tema a Napoli

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Sabato 30 giugno 2018, presso la sala multimediale della “Casa dell’Umana Accoglienza” (Via Angelo Sammarco 23, 80011 Acerra-Na-), con inizio alle ore 16:00 fino alle ore 20:00 circa, si terrà una conferenza sulsempre più dibattuto e di attualità specie dopo le recenti dichiarazioni e rilascio di documenti da parte del Pentagono U.S.A. del dicembre u.s.,“Oggetti Volanti Non Identificati” o U.F.O. dal titolo: UFO:stampa’50 adsulla Campania alle recenti ammissioni del Pentagono-USA sul programma di studioUFO (Advanced Aviation Threat Identification Program-AATIP) con relativo rilascio di filmati e documenti. “La conferenza in questione – spiega in una nota il Centro Ufologico Nazionale – intende promuovere una corretta informazione sul fenomeno UFO sia dell’opinione pubblica che dei ...