UeD | Claudio Sona e Mario Serpa si sono di nuovo lasciati? Spunta il giallo

today

: UeD, CLAUDIO SONA E MARIO SERPA SI SONO LASCIATI? IL GESTO DELL’EX CORTEGGIATORE PARLA CHIARO - bollicinevip1 : UeD, CLAUDIO SONA E MARIO SERPA SI SONO LASCIATI? IL GESTO DELL’EX CORTEGGIATORE PARLA CHIARO - scarpatipress : UeD, CLAUDIO SONA E MARIO SERPA SI SONO LASCIATI? IL GESTO DELL’EX CORTEGGIATORE PARLA CHIARO -

(Di lunedì 11 giugno 2018) L'amore ai tempi dei social è fatto anche di like, follow e selfie di coppia. E così basta un gesto ambiguo disu Instagram per far pensare che la storia consia...