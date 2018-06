Ucciso da poliziotto a Genova | la moglie su Facebook | ' Ti hanno tolto la vita | ti amerò

Genova - 21enne Ucciso in casa da un agente. Indagato il poliziotto : Genova, 21enne ucciso in casa da un agente. Indagato il poliziotto Il giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola durante un intervento della polizia nella sua abitazione. Secondo la ricostruzione, il ragazzo avrebbe aggredito con un coltello l’agente Parole chiave: ...

Genova - 20enne tenta di aggredire un agente : Ucciso in casa - ferito il poliziotto : Il giovane ecuadoregno stava dando in escandescenze e la madre, impaurita, ha chiamato il 118 e si è barricata in una stanza. Il ragazzo ha poi colpito uno dei poliziotti con una coltellata ed è stato aperto il fuoco. Il sindacato Sap: "Sarebbe bastata una pistola tase per evitare la tragedia"Continua a leggere

Giovane di 20 anni di origini ecudoriane Ucciso da un poliziotto a Genova : Un Giovane di circa 20 anni di origini ecuadoriane è morto ucciso da un agente di polizia intervenuto nella sua casa su richiesta della madre, forse al culmine di una lite. La tragedia è accaduta in una abitazione in via Borzoli a Genova. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, il ragazzo avrebbe estratto un coltello nel tentativo di aggredire l'agente e questi avrebbe reagito sparando.L'agente di polizia rimasto ...