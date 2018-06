Tutor | sta arrivando un inedito dispositivo ancora più efficiente ed implacabile

sportfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ecco come funziona e quando sarà attivo il nuovo sistema di rilevamento automatico della velocità per le autostrade Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha ordinato lo spegnimento deipresenti sule autostrade di Autostrade per l’Italia S.P.A., si è finalmente trovata una soluzione per sostituire i dispositivi. Un nuovo strumento di rilevazione automatica della velocità entrerà presto in funzione e sarà molto più efficace ed. Il nuovo sistema elettronico approvato dal Ministero dei Trasporti prende il nome di SICVe PM e promette di esserepiù preciso perché il software scansiona più dati, come i dettagli presenti sul veicolo (la presenza di pubblicità, l’adesivo dell’azienda di trasporto, i dispositivi luminosi) e non solo la targa. Il nuovo SICVe PM entrerà in funzione su circa 25 autostrade a partire da luglio, giusto in tempo per l’esodo ...