Turchia | l' economia corre nel primo trimestre

Turchia - la lira in caduta libera rispetto al dollaro : così aumenta il peso dei debiti con l’estero e rischia anche l’economia : Sono giornate di fuoco per la lira turca, calata a picco del 17% nei confronti del dollaro in sole due settimane. Se calcolata da inizio anno la perdita di valore rispetto al biglietto verde è del 25%. Una dinamica molto pericolosa per un Paese fortemente indebitato con l’estero dove le sole imprese private hanno in essere finanziamenti in dollari per 295 miliardi. Se il valore della moneta americana aumenta diventa più oneroso rimborsare questi ...