Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo da 2640 prima del tour estivo | audio

(Di lunedì 11 giugno 2018)diè ilestratto dall'album, rilasciato lo scorso 12 gennaio per Sony Music Italy.Dopo Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia,porta in radio il sounddi, brano scritto per lei da Calcutta e Dario Faini.disarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 15 giugno.Canzone particolarmente adatta alla stagione estiva,presenta un ritmo tipicamente caraibico e racconta la spensieratezza della voglia di evadere sulla spiaggia, ad una festa. Dopo il successo delnei club e nei teatri a marzo e aprile,ha annunciato una nuova serie di concerti in giro per l'Italia nei mesi di luglio e agosto, dopo l'anteal MIAMI Festival lo scorso 25 maggio. Lanée partirà il prossimo 7 luglio da Vigevano, per poi toccare ...