Trofeo Moto Scrambler&Special | tra i partecipanti anche due personaggi d’eccezione

sportfair

: COPPA ITALIA MOTO - Il terzo appuntamento stagionale disputatosi all’Autodromo “Piero Taruffi” ha prodotto interess… - corsedimoto : COPPA ITALIA MOTO - Il terzo appuntamento stagionale disputatosi all’Autodromo “Piero Taruffi” ha prodotto interess… - GiornalediMonza : Moto Club Carate, raduno e sfilata sul percorso del trofeo Baculin - Giornale di Monza -

(Di lunedì 11 giugno 2018) La macchina organizzativa di Mirco Urbinati e delClub Chieve sta definendo gli ultimi particolari per l’attesa prima prova delScrambler&Special prevista il 23-24 giugno a Farini Le prime sorprese arrivano dall’elenco iscritti, dove troviamo il Presidente FMI Giovanni Copioli e il Coordinatore del Comitato Enduro FMI, Franco Gualdi! Entrambi hanno infatti deciso di tenere a battesimo questa “prima” del nuovoschierandosi ai nastri di partenza e interpretando perfettamente lo spirito della manifestazione che si basa su aggregazione, divertimento con un tocco di competitività che certo non guasta. Il Presidente FMI Giovanni Copioli ha dichiarato: “Nonostante i numerosi impegni istituzionali ho deciso di non mancare al primo appuntamento di questo nuovosul quale puntiamo molto. Finalmente salirò in sella e non ho dubbi sul fatto che ci divertiremo molto. ...