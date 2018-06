Tria | nessuna uscita dall' euro ...

Tria : Nessuna forza politica italiana vuole uscire dall'euro : Nessun partito politico italiano mira a lasciare l'euro. Parola del neo ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

