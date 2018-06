Tria | l' euro non è in discussione

Tria : nessun proposito di uscire dall'euro - ridurre rapporto debito-pil : Non c'è nessun progetto per uscire dall'euro. Lo afferma il ministro dell'economia Giovanni Tria, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera e pubblicata nella giornata di ieri.

Tria : nessuna uscita dall'euro : Continua a leggere https://www.corriere.it/economia/18_giugno_09/Tria-economia-italiana-forte-ora-meno-deficit-piu-investimenti-c77cb4dc-6c24-11e8-8d9c-84247469dc85_amp.html Per continuare a leggere ...

Il contratto di governo - secondo Tria : no all'uscita dall'euro e riforme sostenibili : Il mnistro dell'Economia traccia le linee del governo all'insegna del realismo e della necessita di conquistare la fiducia dei mercati. I conti saranno tenuti in ordine, con l'obiettivo di ridurre il rapporto debito ...

Il contratto di governo - secondo Tria : no uscita dall'euro e riforme sostenibili : Il mnistro dell'economia traccia le linee del governo all'insegna del realismo e della necessita di conquistare la fiducia dei mercati. I conti saranno tenuti in ordine, con l'obbiettivo di ridurre il rapporto debito ...

Il ministro dell’Economia Tria : «Non è in discussione l’uscita dall’euro»|English version : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Il ministro Tria : “Non è in discussione l’uscita dall’Euro dell’Italia” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ribadisce che il governo rispetterà gli impegni presi in sede europea e internazionale e aggiunge: "Non è solo che noi non vogliamo uscire: agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in discussione la nostra presenza nell’euro".Continua a leggere

L'Italia nell'euro - le pensioni e il debito pubblico. Il ministro Tria dà la linea : ... creando non pochi problemi alla nostra economia come a quella dell'Europa. Alla vigilia di una nuova settimana di fermenti borsistici, il titolare del ministero di via XX Settembre mette alcuni ...

Governo - Tria : 'Nessun proposito d'uscita dall'euro' : Ovviamente sul modo in cui si rispetterà l'impegno conteranno anche le nuove stime sull'andamento dell'economia'. 10 giugno 2018

Tria : «Government commitment to the euro. And the debt will fall» - Italian version : Giovanni Tria, 69, is a professor with an ironic smile, behind which he understands the ability to toughen up for the things he believes in. He apologizes for not having a business card as Minister of ...

Governo - il ministro Tria blinda l'euro : "Non è in discussione - e il debito calerà" : "La posizione del Governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro". Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un'...

Tria - impegno sull'euro - occhio ai conti : ANSA, - ROMA, 10 GIU - 'La posizione del governo è netta ed unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro', dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in una lunga intervista che apre la prima pagina del Corriere della Sera, la prima intervista di Tria da Via XX Settembre. 'I nuovi conti saranno coerenti con il fine di ...

Tria - impegno sull'euro - occhio ai conti : ANSA, - ROMA, 10 GIU - 'La posizione del governo è netta ed unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro', dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in una lunga intervista che apre la prima pagina del Corriere della Sera, la prima intervista di Tria da Via XX Settembre. 'I nuovi conti saranno coerenti con il fine di ...

Il ministro dell’Economia Tria : «Non è in discussione l’uscita dall’euro. E il debito calerà» : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Tria - impegno sull'euro - occhio ai conti : ANSA, - ROMA, 10 GIU - 'La posizione del governo è netta ed unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro', dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in una lunga intervista che apre la prima pagina del Corriere della Sera, la prima intervista di Tria da Via XX Settembre. 'I nuovi conti saranno coerenti con il fine di ...