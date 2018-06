Tria | il ministro di Conte che sconfessa il «contratto» del governo Conte

Il ministro dell’Economia Tria : «Non è in discussione l’uscita dall’euro»|English version : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

L'Italia nell'euro - le pensioni e il debito pubblico. Il ministro Tria dà la linea : ... creando non pochi problemi alla nostra economia come a quella dell'Europa. Alla vigilia di una nuova settimana di fermenti borsistici, il titolare del ministero di via XX Settembre mette alcuni ...

Governo - il ministro Tria blinda l'euro : "Non è in discussione - e il debito calerà" : "La posizione del Governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro". Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un'...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia allo scoperto : deficit - euro e grandi opere - schiaffi a Lega e M5s : Ridurre il debito pubblico , niente deficit , no all' uscita dall'euro e sì alle grandi opere . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria parla per la prima volta, intervistato dal Corriere della Sera , e il suo profilo da tecnico sembra cozzare nettamente con le promesse e i toni , elettorali, di chi sostiene il ...

Giovanni Tria - "Impegno Governo sull'euro"/ Ministro dell'Economia : "Il debito pubblico calerà" : Giovanni Tria, "Impegno Governo sull'euro": il Ministro dell'Economia ha parlato degli obiettivi dell'esecutivo Lega-M5s, "il debito pubblico calerà".(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Il ministro dell'Economia Tria : "Impegno del governo sull'euro. Riforme che rispettino bilancio" : Tria: opere pubbliche "volano per la crescita" "Gli investimenti pubblici sono un volano per la crescita di medio e lungo periodo": afferma il neo ministro dell'Economia e preannuncia "una forte ...

Ministro uno e Tria : Dopo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che gli italiani hanno iniziato a conoscere in seguito alle prime uscite pubbliche e al dibattito parlamentare durante il voto di fiducia, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria è l’altro soggetto misterioso del nuovo governo. Non per i lettori del F

Giovanni Tria - l'inquietante silenzio del ministro dell'Economia su spread e Borsa : il retroscena terrificante : Cauto e 'preoccupato'. In questi giorni di spread alle stelle e crolli in Borsa , l'unico che avrebbe diritto a parlare è Giovanni Tria , il ministro dell' Economia . Che invece tace. Il motivo? L'ha confidato ai suoi più stretti collaboratori e ai colleghi: 'Ogni parola può influenzare i mercati'. Il guaio è che nel governo molti non hanno considerato ...

Prudenza - parola d'ordine del ministro Tria : 'Il silenzio è d'oro', sembrerebbe essere il motto del neo referente del dicastero dell'Economia che, a differenza di alcuni colleghi del suo esecutivo, pesa ogni parola -