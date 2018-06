Tria come Scheuble | Borsa boom Lo spread ingrana la retromarcia Rally banche | Intesa e

Brasile - 3-0 all'AusTria : Neymar come Romario VIDEO : ROMA - Altra partita, altra vittoria per il Brasile di Tite che ha travolto 3-0 l'Austria all' 'Ernst Happel Stadion' di Vienna. Ancora a segno Neymar , ormai completamente ripresosi dall'infortunio ...

Elon Musk e l’impresa come visione. Ciò che manca oggi all’indusTria italiana : Di Elon Musk – come di ogni vero imprenditore – si potrà dire di tutto, nel bene e nel male, ma non certo che gli manchi la caratteristica di fondo che distingue i grandi uomini d’impresa dai passacarte, quella certa “visione“, l’essere spinti da aspirazioni un po’ più ambiziose e di più lungo respiro del semplice accumulare un po’ di denaro o produrre qualcosa: voler cambiare il mondo! (Steve Jobs). Lo confermano le ...

Giovanni Tria tra papabili come ministro Economia governo Lega-M5s : Il professore di Economia politica dell'Università Tor Vergata di Roma, Giovanni Tria, potrebbe essere tra i papabili come nuovo ministro del Tesoro del governo Lega-M5s di cui si sta tentando la formazione.

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (27 maggio) : la passerella di Roma. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (domenica 27 maggio) si correrà la ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2018, 115 km con partenza e arrivo a Roma. La Capitale ospiterà la passerella finale di questa centunesima edizione. Il percorso si snoda su un circuito di 11,5 km da ripetere dieci volte, con qualche breve salita e alcuni tratti caratterizzati dai tipici sanpietrini. La corsa transiterà accanto alle bellezze della Città Eterna come il Colosseo, il ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (26 maggio) : Susa-Cervinia. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (sabato 26 maggio) si correrà la ventesima tappa del Giro d’Italia 2018, 214 km da Susa a Cervinia. L’ultimo tappone alpino di questa edizione sancirà i verdetti finali e decreterà il vincitore della Maglia Rosa. La prima parte del percorso è pianeggiante, ma il finale è durissimo, con i corridori che dovranno superare ben 4000 metri di dislivello negli ultimi 85 km, attraverso tre GPM di prima categoria. Tre salite in rapida ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (25 maggio) : Venaria Reale-Bardonecchia. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Colle delle Finestre e Jafferau - che tappone! : domani (venerdì 24 maggio) si correrà la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, 184 km da Venaria Reale a Bardonecchia. Un tappone alpino, che con i suoi 4.500 metri di dislivello sarà una delle frazioni più dure di questa edizione. Il percorso inizia a salire gradualmente fin dalla partenza per arrivare al primo GPM di giornata, il Colle del Lys (13,4 km al 4.1%). Al termine della discesa, un tratto di falsopiano che porterà i ...

Cos’è e come funziona (bene) la Scala - “indusTria culturale” : C’è più fascino nelle altissime vele di cristallo dell’Elbphilharmonie di Amburgo, l’avveniristica sala da concerto di Herzog e de Meuron inaugurata nel 2017, con la su acustica a prova di scienza e la sua architettura che sembra solcare l’Elba, oppure nel perfetto ferro di cavallo progettato dal Pi

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (24 maggio) : Abbiategrasso-Pratonevoso. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (giovedì 24 maggio) si correrà la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018, 196 km da Abbiategrasso a Pratonevoso. Un percorso interamente pianeggiante per i primi 130 km, poi si affronta il GPM di quarta categoria di Novello. Segue un tratto di falsopiano fino all’imbocco della salita finale di Prato Nevoso. Un’ascesa di 14 km con una pendenza costante attorno al 7% e qualche breve tratto al 10%. Su questo arrivo in salita vedremo ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (23 maggio) : Riva del Garda-Iseo. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (mercoledì 23 maggio) si correrà la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018, 155 km da Riva del Garda a Iseo. Percorso mosso nella prima parte, con i corridori che affronteranno subito dopo il via la salita non classificata di Molina di Ledro (10 km al 5%). Si scende poi verso il Bresciano per affrontare il GPM di terza categoria di Lodrino, a cui segue poco dopo un’altra breve salita. Gli ultimi 50 km sono quasi completamente ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (22 maggio) : Trento-Rovereto. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (martedì 22 maggio) si correrà la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. Dopo il giorno di riposo la Corsa Rosa entrerà nell’ultima settimana, che si aprirà subito con una frazione chiave. La seconda cronometro di questa edizione potrà infatti essere decisiva per la classifica generale e portare distacchi importanti tra i big. Il percorso è quasi interamente pianeggiante, ...

Giro d’Italia 2018 - la prossima tappa (21 maggio) : Trento-Rovereto. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Il programma completo dopo il giorno di riposo : Domani (lunedì 21 maggio) ci sarà il terzo giorno di riposo del Giro d’Italia 2018, che ripartirà martedì 22 maggio con la sedicesima tappa, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. dopo due tapponi di montagna, i corridori avranno modo di recuperare prima dell’ultima e decisiva settimana di corsa, che si aprirà subito con una frazione chiave. La seconda cronometro di questa edizione potrà infatti essere decisiva per la ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (20 maggio) : Tolmezzo-Sappada. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (domenica 20 maggio) si correrà la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 176 km da Tolmezzo a Sappada. Un altro tappone di montagna, che vedrà i corridori scalare le splendide vette delle Dolomiti. Si comincia con il GPM di terza categoria del Passo della Mauria, poi lungo tratto di falsopiano verso Cortina d’Ampezzo, per poi affrontare il Passo Tre Croci. Negli ultimi 40 km la corsa entrerà nel vivo con tre salite in rapida ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (19 maggio) : San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (sabato 19 maggio) si correrà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan. Si tratta di una delle frazioni decisive di questa edizione, con la salita più dura d’Europa che farà da palcoscenico per una spettacolare battaglia tra i big per cercare di conquistare la Maglia Rosa. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 50 km quando si affronteranno in successione il Passo Duron, il ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (18 maggio) : Ferrara-Nervesa Della Battaglia. Orario d’inizio - altimeTria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (venerdì 18 maggio) si correrà la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 180 km da Ferrara a Nervesa Della Battaglia. Un percorso quasi completamente piatto, che attraverserà la pianura Padana orientale da sud a nord. L’unica difficoltà di giornata arriva ai -30 km, quando i corridori affronteranno il Montello, salita di circa 3 km con una pendenza media attorno al 4% e un breve tratto al 9%. Ultimi chilometri tutti pianeggianti, ...